假學術期刊︱四川警破跨省集團拘13人 4年淨賺¥2600萬

四川雅安公安局13日公布一宗假學術期刊案，犯罪集團長期冒用高校期刊，騙取急待升遷的醫療、教育人員，付出高額版面費印製假期刊。警方拘捕13人，主腦吳某被判緩刑3年半。警方指，犯罪分子犯案4年，賺得超過2600萬人民幣。

主腦僅判緩刑3年半

雅安公安消息，2024年4月，醫療工作者郭某為晉陞職稱急需發表醫學論文，輕信有渠道可快速代辦論文發表，向疑犯轉賬1.65萬元，之後收到一本印有其論文的期刊。郭某以該期刊申請職稱時，被揭發論文與期刊俱是偽造。



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警方接報調查後，發現有人自行偽造論文內容、印刷假期刊，以收取高額「版面費」為手段大肆斂財，遂成立專案組調查，發現背後有組織嚴密的集團，跨省作案。

警方指，犯罪分子分散多地、作案手法隱蔽、資金往來多借用親友帳戶流轉，梳理30多萬條轉賬資料、3萬多條物流紀錄後，發現主腦是吳某，建立了「招攬客戶—收取版面費—偽造論文—印刷假刊—郵寄送達」的完整黑色產業鏈。



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吳某自2021年2月至2024年案發，經營收入達2837.1萬元，扣除未收款及經營成本，3年6個月淨賺2605萬元。

2025年12月，法院對該案作出一審判決，主犯吳某因犯非法經營罪、情節特別嚴重，鑑於其歸案後如實供述、自願認罪認罰，被判囚2年半，緩刑3年半，並罰款。其餘12名成員也分別受到相應法律處罰。