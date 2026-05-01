南大生科院長陳佺涉論文造假 校方：設調查組維護科研誠信
更新時間：16:33 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:33 2026-05-01 HKT
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百萬粉絲教育科普博主「耿同學講故事」實名舉報，天津南開大學生命科學院院長陳佺，在刊於《Nature》子刊的一篇論文嚴重學術造假，64個資料中，小數點後兩位完全一致。校方5月1日發公告，表示對學術造假零容忍，已成立調查組核實。
「耿同學講故事」拍片實名舉報，指陳佺及其團隊一篇刊於2025年《Nature》子刊的一篇論文，耗用國家大量科研經費，但多處資料異常，其中論文補充材料裏，有64個資料小數點後兩位完全一致，這在真實實驗資料中幾乎無可能出現。
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南開大學5月1日發通報，表示針對近日網路上質疑教師陳某發表的相關論文資料存疑，學校高度重視，第一時間成立調查組，啟動調查程序。學校對違背科研誠信行為堅持「零容忍」，堅決抵制學術不端行為，將根據調查情況嚴肅認真處理。
陳佺是長江學者特聘教授，長期從事細胞生物學、腫瘤生物學等領域研究，在學術圈內具有較高知名度。
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