猥瑣男大生課堂偷拍裙底 當場斷正僅「留校察看」惹議

廣州知名學府華南理工大學近日驚傳校園性騷擾事件。一名男學生在課堂期間，涉嫌利用課桌遮掩，以手機偷拍後座女同學裙底，過程長達半小時。校方今日（13日）證實，已對該名涉事男學生處以「留校察看」處分，惟處理結果在網上引發廣泛熱議。

遭多名女生當場揭發

根據網傳影片及學生爆料顯示，近日，一名身穿黑衣的男學生在課室內，疑借課桌作掩護，將手機倒置放於座椅下方，以此角度偷拍後排女生的裙底。據悉，偷拍過程錄製長達約30分鐘。

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男大生課堂偷拍裙底，反被拍下惡行。

現場多名女生察覺異樣後，當場揭發該名男生惡行，並嚴正要求其打開手機相冊查驗。該男生起初表現抗拒，雙方僵持近四分鐘。最終在眾人施壓下，男生被迫打開相冊刪除偷拍片段，並按受害人要求道歉。相關影片隨後在校內及社交平台瘋傳，引發強烈憤慨。

雙方已和解 校方稱將加強教育

華南理工大學黨委宣傳部今日下午回應內媒查詢時證實，涉事者確為該校學生。校方表示，事件發生後已第一時間介入核查，目前已根據校規對該男生作出「留校察看」處分。

男大生課堂用手機偷拍裙底。

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校方補充指，涉事雙方目前已進行溝通並達成和解共識。各學院老師亦已著手安撫學生情緒，後續將加強全校學生的法治教育及心理健康疏導，以防同類事件再次發生。然而，不少網民對「留校察看」的處分表示質疑，認為處罰過輕，難以起到警戒作用。

