準公務員涉偷拍｜男研究生超市斷正 遭南京審計大學開除學籍

南京審計大學一名男研究生涉嫌在校園超市偷拍女生裙底，事件引發社會廣泛關注。更令人震驚的是，該名涉案學生據傳已獲江蘇省稅務局擬錄用為公務員，目前正處於公示階段。南京審計大學周二（12日）發表通報回應，指校方已成立專項小組，並聯同警方介入調查，強調將嚴肅處理。校方其後公告決定給予當事人顧某某開除學籍處分。

目擊者發現制止

綜合內地傳媒報道，事發於5月11日晚上。有網民在社交平台曝光，指在南京審計大學校園超市內，發現一名身穿黑色短袖上衣及短褲的男子，手持手機並將鏡頭靠近一名正穿著短裙購買水果的女生，疑似進行偷拍。

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男研究生超市涉偷拍斷正。

現場目擊者指出，當時隨即上前制止男子，並要求其當場刪除照片及影片。據報該名男子被逮後，一度自稱是「校外人員」，企圖隱瞞身分，但最終被證實為該校經濟學院的研究生。

南京審計大學表示，該校學生顧某某在校內偷拍他人隱私情況屬實，情節嚴重，學校決定給予顧某某開除學籍處分。

網民起底揭為準公務員

事件發生後，網民迅速對涉案男子進行「起底」。有網民發現，該男子的姓名及畢業院校，與國家稅務總局江蘇省稅務局於今年4月24日發布的「2026年度擬錄用公務員公示公告」中的一名錄取者完全吻合。

江蘇省稅務局監督電話工作人員向媒體證實，局方已關注到網上有關該名擬錄用人員的爭議，目前正展開調查，將按照有關規定嚴肅處理。根據公務員錄用相關規定，擬錄用人員在公示期間若被舉報存在品行不端等問題並經查實，其錄用資格或被取消。

