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有毒網紅糖︱上海揭「愛必享」含「偉哥」 網民：睇名都知有蠱惑

即時中國
更新時間：17:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-13 HKT

上海市監局抽檢發現一款叫「愛必享」的網紅糖果，每公斤竟含有125克「偉哥（內地稱威而鋼）」  ，且涉事商家已是第二次被發現違法。當局指相關成分禁止添加入一般食品，長期食用或對人體構成嚴重損害。對於壯陽糖引發的食品安全疑慮，有網民調侃「看名就知具功能性」。

每公斤含125克「偉哥」

綜合內媒報道，上海市監局在一款叫「愛必享」的糖果，化驗出每公斤高達125克的「偉哥」，按單顆糖約5克計算，相當於含藥量625微克，遠超處方藥單次安全劑量50至100微克。

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類似的糖果被商家以「男科用藥」、「提神」、「壯陽」等宣傳，並在電商平台有售。而涉案商家，在2025年9月，已曾被通報，商家隨後失聯，以虛假註冊地址關閉涉事網店。

上海市監局發現有網紅糖果含有「偉哥」。
上海市監局發現有網紅糖果含有「偉哥」。

上海市監局食品抽檢處工作人員表示，後續會有核查處置，不合格信息會通報涉及的外省市。

封面新聞報道指，13日仍能檢索到名稱包含「愛必享糖果」的商品，在電商平台有售。

事件揭發後，網民紛紛議論，「曾經通報還在賣？」、「家長們給孩子選零食可得更上心了」、「每粒糖約20元(人民幣)，『偉哥』每粒是10元」、「聽這名字就是功能性糖果，不是普通糖果」、「叫這種名字的能是甚麼正經糖果？」、「看名就知具功能性」。

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對於有人大費周章把「偉哥」做成糖果的用意，有網民解釋，不法商家此舉，可能是想通過把藥物有效成份造成糖果，是規避藥物審批及監管，以賣藥價錢賣「糖」。

「偉哥」屬於處方藥，擅自服用可引發嚴重副作用。尤其心血管疾病患者若同時服用硝酸甘油類藥物，可能導致血壓驟降，甚至猝死。

若兒童或女性誤食，也可能造成內分泌失調、肝腎功能損傷等問題。

 

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