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湖南員工獲8日帶薪假陪仔高考 網民：這公司值得發大財

即時中國
更新時間：16:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-13 HKT

內地父母視子女參加高考為頭等大事，湖南有好老板特准員工可以有8天帶薪假期陪子女應考高考，被網民激讚，指老板「值得發大財」。

老闆：都是父母，將心比心

湖南瀏陽超吉愛食品11日發出內部通告，指倉管員胡某入職以來，工作勤懇認真，表現獲公司肯定，給予胡某在6月1日至8日放有薪假，方便他陪參加今年高考的兒子應考。通告並祝胡某兒子金榜提名。

通告迅即在網上廣傳，引起網民熱議，「建議全國推廣」、「這公司值得發大財」、「人性化」、「太暖心了」、「老闆暖心員工也會對老闆誠誠懇懇」、「這就是中國人對教育的重視」、「老闆有格局」。

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有該公司的員工向九派新聞表示 ，公司去年成立，胡某工作非常勤懇和認真，也很優秀，因此大力度給他放陪考假，讓他可以安心回去陪孩子，「一開始我不敢相信會放這麼長」，他又指，「老闆對每一個員工都是非常關愛友善的，是一個愛心滿滿的好老闆」。

紅星新聞找到該公司負責人歐陽先生，他表示，「都是父母，將心比心」，因註冊時間較短，目前只有四五十名員工，胡某是第一位孩子高考的員工，以後遇到員工孩子高考的，都會給他們放假。

 

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