「撞人族」江西版｜15歲少年從後狂奔撞飛途人 女事主拒賠償堅決提告｜有片

江西南昌市日前發生一宗駭人的街頭無差別襲擊事件。一名15歲少年在街頭突然加速狂奔，從後猛烈撞飛一名正在等候友人的25歲女子，導致其受傷。當地警方證實涉案少年正接受調查。女事主今日（12日）表明，拒絕接受涉案少年家屬的和解及賠償方案，將堅決提出起訴，更透露該名少年疑為蓄意傷人的「慣犯」。

肇事後邊逃邊脫衣

綜合紅星新聞及九派新聞等內地傳媒報道，事發於5月9日下午約2時44分，地點位於南昌市青雲譜區洪城路附近一處公共場所。據女事主陳小姐憶述，當時她剛拿出手機準備點選飲品等候友人，突然聽到背後傳來急促的奔跑聲，未及回頭已被猛烈撞飛倒地。

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陳小姐起初以為對方跑得太快不慎撞倒她，但身旁途人詢問「你認識那個男的嗎？為甚麼撞你？」後，她才驚覺自己遭到蓄意碰撞。當她抬頭察看時，目擊該名男子正迅速逃離現場，更一邊逃跑一邊脫去上衣。

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事主連日發噩夢

南昌市公安局青雲譜分局於昨日（11日晚）發布通報，指涉嫌違法行為人為15歲張姓少年，目前正接受公安機關調查。經法醫初步鑑定，陳女膝蓋部位受傷，暫列為輕微傷。

然而，陳女今日向傳媒透露，身體仍有另一處傷患需作進一步檢查，下午將重返派出所跟進，直言傷勢「不是輕微傷這麼簡單了」。她坦言事件令她留下嚴重心理陰影，連日來不斷做噩夢。對於涉案少年家屬提出商討賠償，她態度堅決地拒絕和解，強調「肯定會起訴」。

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受害者揭露疑屬慣犯

更令人關注的是，陳女引述消息指，涉案少年懷疑並非首次犯案。據她了解，事發當日下午，該少年亦曾在某商場內推撞他人；隨後更有一名曾遭其撞傷的女受害者主動聯絡陳女，稱當時被撞至韌帶拉傷，最終僅獲數百元人民幣賠償了事。

內地執業律師張志健分析指出，涉案少年的行為已涉嫌故意傷害他人，但考慮到其尚未成年，公安機關可能會對其採取訓誡或矯治教育等處罰；若證實其在一年內有多次違法行為，則可處以行政拘留。同時，受害人可透過民事訴訟追討權益，該少年及其法定監護人除須賠償全額醫療費外，還應承擔因侵權行為產生的誤工費、營養費及交通費等相關損失。