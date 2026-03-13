Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本「撞人族」｜韓國女孩行超市捱撞 黑人大力士親測澀谷路口：身材細小先撞？

即時國際
更新時間：00:01 2026-03-13 HKT
發佈時間：00:01 2026-03-13 HKT

台灣一對母女早前到日本旅遊，年幼女兒在澀谷著名十字馬路拍照時，遭一名長髮婦人惡意撞飛，影片曝光引發網民熱議「撞人族」的存在。

韓國女孩行日本超市，「撞人族」甩袋打臉。 X
韓國女孩行日本超市，「撞人族」甩袋打臉。 X

有韓國網友分享同類經歷，表示夫妻倆與年幼女兒在日本名古屋某超市購物時，突然被一名年輕女子惡意從後撞上，女兒抬頭看發生甚麼事，竟遭女子接着側身用隨身袋撞臉，畫面令人心疼。

相關新聞：澀谷神秘婦街頭惡意撞飛台女孩-日人證實街頭存「撞人族」

澳洲知名大力士Eddie Williams親測澀谷路口無人敢撞。 Instagram
澳洲知名大力士Eddie Williams親測澀谷路口無人敢撞。 Instagram
澳洲知名大力士Eddie Williams親測澀谷路口無人敢撞。 Instagram
澳洲知名大力士Eddie Williams親測澀谷路口無人敢撞。 Instagram

日本網友大罵「日本之恥」、「垃圾」、「撞人大嬸」、「是不會說借過一下？」、「嫉妒別人有小孩」、「怎不敢去撞爸爸」。不過也有人認為，可能是超市內不准錄影，對方不滿違規兼阻路才衝撞發洩不滿。

澳洲知名大力士威廉斯（Eddie Williams）看到台灣女童被撞，決定親自到澀谷路口測試。可能由於他身材健碩，站了半天竟沒人敢撞，畫面還拍下路人閃避的情況。他大呼失望，諷刺道：「看來只有小個子才會被選上」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
15小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
17小時前
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
10小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
17小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
即時國際
2小時前
患末期腺癌暴瘦55磅 中學阿Sir積極抗病「教學」：冀感染學生勿輕易言棄
醫生教室
7小時前