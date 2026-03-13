日本「撞人族」｜韓國女孩行超市捱撞 黑人大力士親測澀谷路口：身材細小先撞？

台灣一對母女早前到日本旅遊，年幼女兒在澀谷著名十字馬路拍照時，遭一名長髮婦人惡意撞飛，影片曝光引發網民熱議「撞人族」的存在。

韓國女孩行日本超市，「撞人族」甩袋打臉。 X

有韓國網友分享同類經歷，表示夫妻倆與年幼女兒在日本名古屋某超市購物時，突然被一名年輕女子惡意從後撞上，女兒抬頭看發生甚麼事，竟遭女子接着側身用隨身袋撞臉，畫面令人心疼。

相關新聞：澀谷神秘婦街頭惡意撞飛台女孩-日人證實街頭存「撞人族」

澳洲知名大力士Eddie Williams親測澀谷路口無人敢撞。 Instagram

澳洲知名大力士Eddie Williams親測澀谷路口無人敢撞。 Instagram

日本網友大罵「日本之恥」、「垃圾」、「撞人大嬸」、「是不會說借過一下？」、「嫉妒別人有小孩」、「怎不敢去撞爸爸」。不過也有人認為，可能是超市內不准錄影，對方不滿違規兼阻路才衝撞發洩不滿。

澳洲知名大力士威廉斯（Eddie Williams）看到台灣女童被撞，決定親自到澀谷路口測試。可能由於他身材健碩，站了半天竟沒人敢撞，畫面還拍下路人閃避的情況。他大呼失望，諷刺道：「看來只有小個子才會被選上」。