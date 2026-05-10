Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戲院手握香蕉＋切開西柚做廁所圖示 院方稱提醒多吃水果

即時中國
更新時間：16:30 2026-05-10 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-10 HKT

浙江金華有戲院的洗手間圖示，用上了手握香蕉與切開西柚，分別作為男女廁的圖示，遭部份民眾質疑含義過度赤裸和不雅。院方指，網民將正常圖示過度解讀，原意是提醒大家多吃水果，但尊重公眾意見，主動撤除。

指網民過度解讀

據《現代快報》報道，近日有網民發現，浙江金華一間電影院，使用上述圖案作洗手間的男女廁標示，認為過於露骨，在網上引起關注，部份網民也留言，指圖示「過於赤裸」、「較為不雅」，不宜在公共場所使用。

相關新聞：NPC嘴對嘴餵糖 官媒怒批景區「踩界」表演：別再搞低俗綽頭
    
影院負責人向媒體表示，沒想到圖示會引發爭議，目前兩幅圖已撤下。「當時選這個圖的時候，沒有多想。每個人的想法不一樣，這個標識沒有網友想的那麼『污』。」他解釋稱，香蕉和西柚只是男女需要補充的水果，「就是為了提醒大家多吃水果」。至於圖案中的手勢，他稱是表達拿水果的動作。
    
該負責人認為網友將正常的圖示過度解讀，儘管如此，仍尊重公眾意見，已主動撤除。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害
五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害
突發
17小時前
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
8小時前
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
生活百科
7小時前
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
2026-05-09 16:30 HKT
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
投資理財
11小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
23小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
22小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
2026-05-09 06:00 HKT
黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞
黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞
影視圈
4小時前