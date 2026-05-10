戲院手握香蕉＋切開西柚做廁所圖示 院方稱提醒多吃水果

浙江金華有戲院的洗手間圖示，用上了手握香蕉與切開西柚，分別作為男女廁的圖示，遭部份民眾質疑含義過度赤裸和不雅。院方指，網民將正常圖示過度解讀，原意是提醒大家多吃水果，但尊重公眾意見，主動撤除。

指網民過度解讀

據《現代快報》報道，近日有網民發現，浙江金華一間電影院，使用上述圖案作洗手間的男女廁標示，認為過於露骨，在網上引起關注，部份網民也留言，指圖示「過於赤裸」、「較為不雅」，不宜在公共場所使用。



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影院負責人向媒體表示，沒想到圖示會引發爭議，目前兩幅圖已撤下。「當時選這個圖的時候，沒有多想。每個人的想法不一樣，這個標識沒有網友想的那麼『污』。」他解釋稱，香蕉和西柚只是男女需要補充的水果，「就是為了提醒大家多吃水果」。至於圖案中的手勢，他稱是表達拿水果的動作。



該負責人認為網友將正常的圖示過度解讀，儘管如此，仍尊重公眾意見，已主動撤除。