NPC嘴對嘴餵糖 官媒怒批景區「踩界」表演：別再搞低俗綽頭

內地「五一」長假期，各大景區為吸引遊客各出奇謀，其中與真人扮演的NPC（非玩家角色）互動成為新興熱潮。然而，有景區為博取眼球，竟安排演員上演「踩界」的低俗戲碼，例如嘴對嘴為遊客餵食糖果等。官媒《人民日報》近日發表評論，怒批此類行為拉低文旅格調，並存在隱患。

NPC商業潛力獲驗證

近年，NPC（非玩家角色） 已成為許多景區的「流動景觀」，幾乎是互動景區的標準配備。NPC是指經過培訓、以特定角色與遊客互動的真人演員。有趣的NPC常成為景區網紅招牌，甚至重要資產，因此不少景區願意高薪培養相關人才。

景區NPC的商業價值已得到實證：主打互動與演出的河南開封萬歲山景區，2025年綜合營收達12.7億元人民幣；陝西西安大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」全網播放量突破10億次。部分景區內部調查顯示，參與NPC互動的遊客日均停留時間延長2.3小時，回頭客中「想體驗新NPC劇情」的比例高達68%。

景區NPC火爆，關鍵在於滿足遊客需求——將單純的「觀光打卡」轉化為「沉浸式體驗」。然而，此行業「虛熱」，同質化、過度挑逗等共性問題逐漸浮現。

河南開封萬歲山景區的NPC。小紅書

河南開封萬歲山景區的NPC。小紅書

陝西西安大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」。小紅書

陝西西安大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」。小紅書

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人民日報點名批評：別再搞低俗互動！

5月1日，人民日報發表評論，點名景區NPC部分亂象。文章指出，景區NPC本應是傳遞文化、豐富體驗的載體，然而部分景區陷入「畸形」內卷，過度依賴網紅外貌，互動表演走向低俗。壁咚、借位親吻、過度肢體接觸、用嘴餵糖等橋段屢見不鮮，這類帶有性暗示的操作，背離了NPC搭建遊客與文化連接之橋的初衷，拉低了文旅行業格調。

文章舉例，江西葛仙村的「小黃魚」「雞公」等NPC，以撒嬌、餵糖等挑逗式互動，滿足部分年輕人追求「情緒價值」和社交打卡的需求。蓋紅蓋頭、用嘴咬棒棒糖送到遊客嘴裡等玩法看似熱鬧有趣，實則存在隱患。

帶有曖昧色彩的表演互動，雖能借短影片突圍而出，短期內可能拉升話題度與客流量，但容易引發爭議，對未成年人產生不良印象。

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正面例子：文化為本方能長遠

文章指，真正能扎根的沉浸式文旅，核心一定是文化內涵和質感。在河北唐山河頭老街，NPC「李白」憑藉即興賦詩、以詩會友而深受歡迎。他與遊客即興對詩，化解「催婚」「工作煩惱」等現代困惑。扎實的文化功底讓遊客直呼「李白穿越了」。

河北唐山河頭老街的「李白」。小紅書

河北唐山河頭老街的「李白」。小紅書

河北唐山河頭老街的「李白」。小紅書

這種互動老少皆宜，既具娛樂性，又富有文化價值，有效提升了景區復遊率，實現文旅長效成長。