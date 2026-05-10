深購房鬆綁刺激成交6年新高 香港等外地客爭入市重現「日光盤」

深圳「429」樓市鬆綁新政落地首周，市場明顯回暖。五一長假期間，福田、南山等核心區域成交翻倍，新房與二手房看房量、簽約量均創近6年新高，據報來自香港、北京、上海等外地購買力加速湧入，其中鄰近福田口岸的房源頗受香港客青睞。深圳今年首個「日光盤」近日誕生，92套房源開盤40分鐘即告售罄。廣東專家分析指，核心區房源價格較高，引入高收入購買力可助力改善市場結構性問題，促進交易循環。

▍中國組 ▍

深圳市住房和建設局4月29日發布新政，進一步鬆綁核心區限購。符合條件的居民家庭，可在福田、南山及寶安新安街道範圍內增購1套商品住房；持有效居住證的非深戶家庭也獲得了上述區域的購房資格。

五一前後大量民眾前往「睇樓」。深圳新聞網

五一前後大量民眾前往「睇樓」。深圳新聞網

相關新聞：深圳核心區樓市鬆綁 非深戶持證購一套「五一」外地客諮詢大增

5月1日至5日長假期間，深圳樓市交投持續攀升。地產中介賀青松所在門店簽下5套二手房，成交量與傳統旺季持平。他向內地《時代周刊》表示，新政出台後，線上線下諮詢量從每日20多組增至30至40組，看房、簽約同步升溫，客戶拍板成交的周期也明顯縮短。

香港客等外地群體成為購房「主力軍」之一。福田某樓盤銷售人員向《第一財經》透露，五一期間個人成交7套，其中鄰近福田口岸的房源頗受香港客青睞，「他們本身就有需求，以後是要自己住」。而北京、上海、杭州等地的外地客人，也因新政獲得核心區購房資格，帶動搶購熱潮。

帶動贍養型購房需求

新政亦帶動了贍養型購房需求。一位已持有兩套住房的買家，近日在南山購入了一套100多萬人民幣的小戶型房子，準備給父母居住。「既方便就近照顧老人，小戶型未來也容易出租，客戶很快就定了」，賀青松稱，新增的購房名額成為促成交易的關鍵。

地產中介公司「樂有家」數據顯示，5月1日至5日，深圳一手住宅看房量同比上漲28%，二手住宅看房量上漲27%；一手住宅門店簽約量同比上漲48%，二手住宅簽約量則大漲62%，看房量和簽約量均創近6年同期新高。

5月3日，光明區一個新盤成為深圳今年首個「日光盤」。五一長假期間，看房客日均到訪量超700批，5月1日行銷中心開放首日現場有近千人到訪，一度需排隊取號限流看房。5月3日晚，項目首開推出92套房，40分鐘即告售罄。「這種現象在過去幾年是罕見的」，一位資深中介感歎道，新政相當於為全國資金打開了投資深圳核心資產的綠色通道，這種信心的恢復比成交數據本身更有意義。

廣東省住宅政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，深圳放開核心區限購，旨在啟動外地人群、戶籍資產配置人群的購房需求。核心區房源價格較高，引入高收入客群可助力改善市場結構性問題，促進交易循環。