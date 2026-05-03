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深圳核心區樓市鬆綁 非深戶持證購一套「五一」外地客諮詢大增

即時中國
更新時間：08:26 2026-05-03 HKT
發佈時間：08:26 2026-05-03 HKT

深圳樓市迎來重大鬆綁，福田、南山和寶安三大核心區放寬限購。深戶家庭可於核心區入手第3套房，非深戶持居住證可購置1套。這意味着大批深圳新市民、年輕白領及靈活就業人員具備購房資格，成為政策最大突破；公積金貸款力度亦同步加碼。有分析指，新政旨在回應中央「努力穩定房地產市場」要求，也希望提振樓市信心。新政落地後的五一假期，外地客戶諮詢量明顯增加。

▍中國組 ▍

上周三（4月29日），深圳市住房和建設局印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》，涉及住房限購政策及住房公積金貸款政策兩大核心調整，上周四（4月30日）起施行。

今次政策焦點，是福田區、南山區和寶安區新安街道三大核心片區「定向鬆綁」。

深戶家庭可購第3套房

根據新規，符合深圳商品住房購買條件的居民家庭，可在原有住房限購基礎上，在上述核心區內增購1套商品住房。具體而言，深戶家庭可在核心區購買第3套房；連續繳納社保或個稅滿1年的非深戶家庭，可在核心區購買第2套房。

深圳核心區樓市鬆綁，非深圳戶持證可購一套房。示意圖。寶安日報
深圳核心區樓市鬆綁，非深圳戶持證可購一套房。示意圖。寶安日報

更具突破性的是，非深戶購房門檻明顯降低。持有有效深圳經濟特區居住證的非深戶家庭，可在核心區直接購買1套商品住房，毋須滿足任何社保或個稅繳納年限的前置條件。

這意味着，大量在深圳實際居住工作但社保記錄不連貫的新市民、年輕白領，以及靈活就業人員，被階段性納入了核心區的購房資格範圍。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉對《界面新聞》分析：「放開中心區限購的目的，是激活部分外地人群的購房需求。中心區房源價格較高，此舉能導入部分高收入人群，有助於改善當前市場的結構性困境。」

公積金貸款亦同步加碼。新政將單人申請住房公積金貸款額度提高至70萬元（人民幣，下同），夫妻或多人共同申請、合併計算可貸額度的，最高為130萬元。與此同時，政策還首次將「初婚初育居民家庭」納入支持範圍，給予50%的上浮。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進對《第一財經》表示，新政旨在響應上周二（28日）中央政治局「努力穩定房地產市場」的總體要求，支持居民剛性和改善性住房需求，也希望借五一看房旺季提振樓市信心。

政策推出後的4月30日，深圳數間房地產門店看房量顯著增加。《證券時報》報道，深圳樂有家門店一手看房量較4月工作日上漲39%，二手看房量上漲36%；門店簽約同步活躍，二手簽約量較4月工作日上漲56%。

路透社分析稱，作為一線城市之一，深圳進一步放寬購房限制，反映地方政府仍在加力托底樓市需求。去年9月，深圳已全面放開非核心區限購。

 

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