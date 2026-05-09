習特會前夕｜美制裁伊朗武器供應鏈 中港企業入列

有消息指，美國總統特朗普即將訪問中國，與國家主席習近平會晤。美國財政部於當地時間周五（8日）宣布，對10名個人與實體實施制裁，當中包括多間來自內地及香港的企業。美方指控相關企業及個人，涉嫌協助伊朗軍方採購武器，以及獲取製造「沙赫德」（Shahed，又譯見證者）無人機與導彈所需的原材料。

路透社報道，美國財政部公布的制裁名單中，涉及內地及香港的企業和個人包括：昱思達（上海）國際貿易有限公司、艾宜國際貿易有限公司、寧波含特堡溫材料有限公司（Hitex Insulation Ningbo Co Ltd）、香港赫新實業有限公司（HK Hesin Industry Co Ltd）、香港企業 Mustad Limited，以及來自寧波的個人李根平。

特朗普稱期待本月與習近平會面。 路透社資料圖

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美方指控指出，昱思達涉嫌協助伊朗自中國採購武器；寧波含特堡溫被指供應用於製造導彈的材料；香港赫新實業在相關採購過程中充當仲介角色；而 Mustad Limited 則涉嫌協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）採購武器。此外，制裁名單亦包括來自杜拜、白俄羅斯及伊朗本土的企業。

美國財政部在聲明中強調，為防止德黑蘭重建生產能力及將勢力延伸至境外，美方已準備好針對伊朗的軍工產業基礎採取經濟行動。聲明嚴厲警告，財政部將對任何支持伊朗非法商業活動的外國企業（包括航空公司）採取行動；對於協助相關活動的外國金融機構，美方亦可能實施次級制裁（Secondary Sanctions），當中包括與中國中小型民營煉油廠（即俗稱「茶壺」煉油廠）有關的金融機構。

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外界關注，是次制裁行動的時機正值中美外交關鍵時刻。美國總統特朗普預計將於本月14至15日訪華，並與中國國家主席習近平舉行「習特會」。與此同時，美伊談判目前陷入僵局，雙方更於本月7日發生短暫交火。

據英國資訊韌性中心（CIR）資料顯示，伊朗目前是全球主要無人機製造國，具備每月生產約1萬架無人機的工業能力。不過，風險顧問公司 Obsidian Risk Advisors 管理負責人艾瑞克森（Brett Erickson）分析認為，美方今次制裁範圍仍然較窄，變相讓伊朗有時間調整並轉向其他供應商；他亦指出，美國財政部目前尚未對維持伊朗經濟運作的中國大型銀行採取實際行動。