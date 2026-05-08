四川猴遭無品男惡意推襲險墜懸崖 網民：企圖謀殺︱有片

四川峨眉山景區發生企圖謀殺馬騮事件，1隻猴子坐在懸崖邊欄桿安靜吃橙時，突遭一名男遊客雙手力推，猴子險些摔落山崖。事件引發關注。周四（7日），峨眉山風景名勝區管理委員會發布情況通報稱，已找到該男子並將其列入「不文明遊客黑名單」，3年內禁止進入峨眉山景區。

網民：終身禁入AAAA景區

內地有網民日前上載影片，指5月5日，在峨眉山景區，有一隻猴子正安靜坐在欄桿上吃橙，突有有一名戴眼鏡，年約20多歲的男遊客，從右邊攝手攝腳，走近猴子，然後突然伸出雙手，試圖用力將猴子推出欄桿外的懸崖。



相關新聞：山西馬騮仔失足跌落山爆頭亡 義氣猴群阻管理員執屍︱有片

男子的突襲，嚇得原本專心進食的猴子大叫，幸猴子被推出欄桿瞬間，即伸出雙手凌空抓著欄桿邊緣，穩住身體未有跌落山。

猴子免於一死後，立即沿欄桿逃走，而惡意推「大聖爺」的眼鏡男，則一臉得意，嘻皮笑臉地從馬騮旁邊閃開。

拍攝者指，不恥惡意圖推猴子的行為，已向景區人員投訴，但據知涉事男子已離開景區。

影片迅即在網上熱傳，網民大多數也批評男子心太壞，「讓他刑拘看以後笑不笑了」、「猴子再壞只是搶食物，比不過人類在背後下黑手」、「可恨啊」、「說明他心裡有把人也推下去懸崖的想法」、「終身禁止去國內所有AAAA景區以及高鐵標記」、「拍到臉了，想找到分分鐘的事」、「不會以為自己很帥吧？？？垃圾男！該被推下去的是他」、「人賤手欠」。



相關新聞：290磅男遊峨眉山豪花¥2.2萬坐滑竿 9轎夫輪抬42公里

景區表示，林業及公安部門，已經啟動調查，將依法追究涉案者責任。

四川方策律師事務所郭剛律師向封面新聞表示，該男子的行為完全是一種非理性之舉，若造成猴子摔下懸崖死亡，則是一種殺害野生動物的違法行為。