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山西馬騮仔失足跌落山爆頭亡 義氣猴群阻管理員執屍︱有片

奇聞趣事
更新時間：11:44 2026-03-20 HKT
發佈時間：11:44 2026-03-20 HKT

山西有動物園上演人猴大戰。有小猴子失足由石山跌落，頭部重創身亡。猴群不知同伴已氣絕，以為管理員圖謀不軌，集體圍攻工作人員，阻止對方撿走馬騮仔屍體。

山西有網民18日分享一段拍攝於太原動物園的影片，顯示在猴子山，有一隻體型較細小的猴子，在玩耍時失足，由石山頂摔落地面，重傷昏迷。

有工作人員發現猴子受傷後，試圖帶走救治，但被猴群集體攻擊阻止，保護同伴。工作人員最終要持著大掃帚，不斷來回揮舞，阻止猴群埋身，才能把已無知覺的受傷小猴子拾起，帶離猴子山。

極目新聞19日​19日向太原動物園查詢，獲工作人員回應指，小猴子是18日在石山上和同伴玩耍時不慎跌落，頭部摔在了石頭上，工作人員馬上就趕到了現場救助，但因傷勢過重，最終搶救無效不幸身亡，已按程序處理。

 

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