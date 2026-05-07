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《千與千尋》？︱重慶火鍋「漫畫備菜間」爆紅 網民：煙火氣滿滿的「油畫」︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-07 HKT

重慶一間隱身在基層老街的火鍋店，被網民發掘到其五顏六色的備菜間充滿了漫畫感，在網上急速成名，每日吸引大量民眾前往打卡和光顧，一如廣東的「莫氏雞煲」。網民大讚這間火鍋店的「漫畫備菜間」，充滿民間活力和煙火氣，是名符其實的「油畫」。

藏身狹窄筒子樓內

重慶戴家巷北步園老火鍋，身處空間不足的筒子樓內，於是工作人員便在天井的空地備菜，蔬果、肉類、飽點、辣椒和各類調味料，全面攤在空地上，由工人清洗、預製，形成一幅漫畫感十足，顏色鮮艷豐富的圖像。

火鍋店這個備菜日常，4月中被25歲的重慶妹子蘭欣玥發掘放上網，即引起網民熱議，「有一種千與千尋湯婆婆的城堡後廚的感覺」、「這色彩構圖簡直絕美啊」、「煙火氣的生活也富有藝術感」、「好像一個遊戲的感覺，桃源深處有人家」、「怪不得是最有煙火氣的城市」、「畫面屬實是有點國泰民安了」。

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面對流量，門店既未抗拒，也沒被裹挾。網友口中的「漫畫場景」，被店家做成了漫畫風明信片，連同礦泉水、小零食，贈予每位來訪者。消費與否，皆以重慶人的熱忱相待，生意確實變好了，阿姨們的作息沒變，備菜的節奏沒變，甚至連該出鏡的蔬菜都盡量保持不變。

原始影片至今已獲逾75.9次讚、59.8萬次轉發，在各大平台合計的瀏覽量破億，被讚是「春日治癒漫畫」，吸引無數網友、遊客湧向這間座落在基層老街內的食肆，感受它濃濃的煙火氣息。

部份場景屬人工設計

上游新聞報道，火鍋店的店長劉菊不否認畫面中存在一些人為的設計。掛在一旁的辣椒、玉米是道具搭景，那些壘得極高、甚至需要搭梯子去夠的蒸籠，一方面是為了出片好看，「實際只有最上面三層在蒸東西」。另一方面也是老闆的情懷，「老闆的父親以前在鄉下做流水席，我們想藉此還原老重慶包子鋪的紅火氛圍」。

 

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