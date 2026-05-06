瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆「未綁緊」撞岩壁亡 涉事景區開業僅48日

四川瑪琉岩景區3日有16歲女遊客，在玩高空鞦韆時，疑工作人員失誤，即使女遊客狂叫安全繩未綁好，仍被推出半空，結果女遊客在高低落差逾200米的峽谷墜落，不斷猛烈撞擊山體後身亡。據了解，涉事景區僅開業1個多月。

擺弧幅度達300米

綜合內媒及事發時影片，死者是16歲的劉某某，她於3日到廣安華鎣市瑪琉岩探險公園，體驗300米擺弧懸崖鞦韆項目時，發現工作人員未將安全繩綁緊，便打算將她推出懸崖。

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劉某某連聲大叫「沒綁緊」提醒，但穿紅色背心的工作人員卻渾無所覺，繼續讓女遊客從高台跨出，結果劉某某全身滑出高台後約1米，背部原本應綁緊在安全滑輪上的繩索，即迅速飛脫，劉某某便失控墜落。

有目擊的網民指，劉某某腰部仍有另一條鋼索綁著，在背部安全繩脫落後，人即急速下跌在山體岩壁間不斷猛烈碰撞，在半空中已似失去知覺。重傷的劉某某終在送院途中死亡。

據內媒報道指，涉事的瑪琉岩探險公園，開業僅48天，事故發生後已被勒令停業。

景區內山高坡陡，怪石嶙峋，危崖聳峙，峽谷上下落差200多米，瑪琉岩瀑布落差168米，是中國西部最高的瀑布。懸崖鞦韆項目，其擺弧幅度則達300米。

網民紛紛對悲劇留言，「才一個月就出事了，真的是安全措施根本不到位啊」、「花季少女，就這麼無了，不玩極限運動了」、「高空項目每年那麼多噩耗，還是有人不信邪」、「別玩這種極限項目，別把自己的安全交給別人」、「是工作人員失誤，提前手動斷掉了繩子」。