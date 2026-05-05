Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」

即時中國
更新時間：21:08 2026-05-05 HKT
發佈時間：20:46 2026-05-05 HKT

內地一條「高空項目繩索斷裂遊客墜落」的視頻引發網絡關注。據內地新京報報道，事發地為四川華鎣市瑪琉岩瀑布風景區，該遊客體驗懸崖鞦韆項目，女子甫離開平台便斷纜墮崖，據悉在送院途中死亡。相關責任單位和人員正在調查處理

事發於5月3日，網傳影片顯示，一名女遊客在穿戴好安全繩後，被緩慢送出安全區域，期間該她喊了幾次「沒綁緊」，但工作人員繼續讓她出發，結果她一離開安全平台便立即斷纜跌落懸崖。有網友稱，該名女子跌落後碰撞到崖壁，現場工作人員穿著的背心標有「重慶探險營」字樣。

官方事後通報稱，出事遊客劉某某（女）在送院途中死亡，公園已停業整頓。當局初步認定這是一宗企業生產安全責任事故，相關責任單位和人員正在調查處理。

公開資料顯示，「重慶探險營」為一家戶外拓展企業，事件發生在四川廣安華鎣市。該企業微信公眾號曾於3月份，發布了華鎣市溪口鎮瑪琉岩瀑布風景區項目介紹，其中一項為懸崖上的大擺蕩。

5月4日，瑪琉岩瀑布風景區官方賬號發布臨時閉園公告稱，因受不可抗力因素影響，為了築牢安全防線，同時對景區內相關設施進行專項檢修維護，景區暫停營業至5月10日。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
01:06
飛驒山脈2港男被困｜22歲居日男死亡 30歲男清醒獲救 料往上高地途中遇險
突發
4小時前
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
影視圈
6小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
11小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
5小時前
01:42
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
11小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
11小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
14小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
11小時前
結業潮｜北角新港宴會廳結業 20多名員工受影響 被拖欠1至2個月工資
社會
11小時前