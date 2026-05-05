瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」

內地一條「高空項目繩索斷裂遊客墜落」的視頻引發網絡關注。據內地新京報報道，事發地為四川華鎣市瑪琉岩瀑布風景區，該遊客體驗懸崖鞦韆項目，女子甫離開平台便斷纜墮崖，據悉在 送院途中死亡。相關責任單位和人員正在調查處理

事發於5月3日，網傳影片顯示，一名女遊客在穿戴好安全繩後，被緩慢送出安全區域，期間該她喊了幾次「沒綁緊」，但工作人員繼續讓她出發，結果她一離開安全平台便立即斷纜跌落懸崖。有網友稱，該名女子跌落後碰撞到崖壁，現場工作人員穿著的背心標有「重慶探險營」字樣。

官方事後通報稱，出事遊客劉某某（女）在送院途中死亡，公園已停業整頓。當局初步認定這是一宗企業生產安全責任事故，相關責任單位和人員正在調查處理。

公開資料顯示，「重慶探險營」為一家戶外拓展企業，事件發生在四川廣安華鎣市。該企業微信公眾號曾於3月份，發布了華鎣市溪口鎮瑪琉岩瀑布風景區項目介紹，其中一項為懸崖上的大擺蕩。

5月4日，瑪琉岩瀑布風景區官方賬號發布臨時閉園公告稱，因受不可抗力因素影響，為了築牢安全防線，同時對景區內相關設施進行專項檢修維護，景區暫停營業至5月10日。