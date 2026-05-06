天津山姆｜貪心男女狂按免費醬汁 目擊者：足足三大袋｜有片

天津有山姆超市出現極貪顧客，在餐吧台將免費供應的蛋黃醬、介辣醬和酸黃瓜醬等醬料，瘋狂灌入膠袋內拿走，目擊者指，有一家人直接拿走3大袋醬料離開，情況誇張。

吧台位置非會員也可取用

天津有網民5月4日發片，顯示在梅江會展中心山姆店的餐吧台，有一對中年男女，在醬料櫃旁合作，男的拿大膠袋放在醬料出口處，女方則用力按壓醬料的氣泵，將醬料不斷灌入膠袋內。



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拍片的網民向「極目新聞」表示，他也是第一次看到有人拿膠袋裝醬料台的免費醬料，於是用手機拍攝了下來，「我看到有兩批人，年齡大約30多歲吧。」，又指看到有一家人足足拿走了三大袋醬料。

有去過天津梅江會展中心山姆會員店的顧客表示，天津的山姆餐吧位於會員店的出口處，在餐吧就餐可以在小程序（APP）上直接下單，並不需要山姆會員卡。

山姆會員商店客服熱線人員表示，山姆餐吧的醬料全部免費提供，不會額外收費，但全國每家門店的餐吧具體位置不同，若餐吧位於會員店外則不需要會員卡也可以買單，至於有顧客用膠袋接取免費醬料的情況，他會記錄並反饋給相關門店。隨後，內媒記者多次撥打天津梅江會展中心山姆會員店，但截至發稿前，電話始終無法接通。

網民紛紛留言，「有時候真的不能怪商家不給消費者提供優質服務」、「為什麼要打碼」、「和去商場衛生間拿衛生紙的是同一波人」、「收費，不管啥都要收費，定量，不夠就買」、「上海也有 使勁裝好幾大袋子洋蔥碎」、「小偷自證台」、「吃相真難看」、「醬 有啥可偷的 偷點值錢的」。