羽衣甘藍︱羊都不吃變減肥神藥 山姆推¥29.9元盆栽炒價翻倍

羽衣甘藍曾被嘲為羊都不願吃的植物，近年被坊年指具防癌、抗氧化及減肥等功效，搖身一變成為健康蔬菜、減肥神藥，身價由過去每斤不用¥1元，急彈至最高¥30元。山姆超市早前推出¥29.9元羽衣甘藍盆栽，以自種自採，夠吃一年作推銷，成功熱賣，部份門市更斷貨，網上出現翻倍的炒價。

羽衣纖體飲品首月賣350萬杯

據都市快報、21世紀經濟報道，羽衣甘藍過去是無人注意的綠化帶植物，近年被茶飲店推出以它做材料的纖體飲品後，人氣急升，像喜茶的羽衣纖體飲品，上市首月便賣出350萬杯，「超級植物茶」系列推出一年售過億杯，正式掀起羽衣甘藍熱，市場紛紛出現各種標榜有羽衣甘藍的產品，令羽衣甘藍的身價暴漲30倍，由過去不用¥1元一斤，變成最高曾要¥30元一斤。

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山姆超市早前推出羽衣甘藍盆栽，以「種一次，吃一年」可持續採摘概念推銷，成功在民眾間引發搶購熱，多地門店盆栽上市半小時便沽清，有人一次過抱走七八盆。

消費者瘋搶下，原價¥29.9一盆的羽衣甘藍，網上代購價迅即翻倍要¥60仍一盆難求。

報道指，羽衣甘藍被坊間指具低卡高纖，抗癌減肥神效而升上神枱，但有國家高級食品檢驗師王思露指出，羽衣甘藍雖含膳食纖維和維他命K，但榨汁會流失纖維，「纖體」、「抗癌」無科學依據。其營養可被菠菜、西蘭花平價替代，維他命C含量僅為獼猴桃（奇異果）的1/6。



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另有專家指出，羽衣甘藍汁本身熱量低，有助減肥，但若加入高熱量配料或過量飲用導致總熱量超標，則可能增肥。

浙江省立同德醫院內分泌科的專家則指，有研究表明，羽衣甘藍富含多種維他命，是B族維他命（含葉酸）和維他命E的優質來源。食用100克羽衣甘藍就能滿足甚至遠超人體每日對維他命A、C和K的需求量。