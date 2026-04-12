北京IT男轉行賣肉蛋堡 月入¥5萬掀熱議

內地近年興起一股年輕人「脫下長衫」的創業風潮。據內地傳媒報道，北京一名35歲、原為軟件工程師的劉姓男子，近日因辭去高薪厚職，轉而在街頭擺檔售賣肉蛋堡，並聲稱月入可達5萬元（人民幣，下同），引發網絡熱議。

日賣逾千個 標榜高品質食材

據《青島新聞網》報道，原從事軟件開發工作的劉先生於今年初毅然辭職，選擇在北京地鐵站口等人流密集地段，開設攤檔售賣每個定價5元的自製肉蛋堡。他向傳媒透露，目前生意穩定，每日平均銷量超過1000個，月利潤約為5萬元，更已聘請了四名員工，準備擴大經營規模。

談及創業初衷，劉先生坦言源於自己對肉蛋堡的喜愛，加上發現周邊缺乏同類小食，遂自行研發配方。為建立口碑，他在產品定位上主打「高品質」與「製作透明」，特意標榜選用如「胖東來」食用油及「山姆會員店」（Sam's Club）雞蛋等較高規格的原材料，並採用開放式廚房（明檔）操作，強調製作過程不添加任何人工添加劑，以博取消費者信任。

有人羨慕有人質疑

事件曝光後，隨即在網上引起廣泛討論。不少網民對劉先生的收入表示羨慕，認為「擺攤比上班更賺錢」；但亦有網民對其利潤的真實性及生意的可持續性提出質疑，認為街頭創業始終存在極大的不確定性。

面對外界的掌聲與質疑，劉先生則表示，目前的首要目標是持續優化產品及營運模式，並計劃逐步拓展更多分店。

