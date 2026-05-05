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五一假期︱西湖「綁架」BB鴛鴦 古惑遊客斷正辯稱：是我買的鴨

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更新時間：12:12 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:12 2026-05-05 HKT

內地「五一」黃金周期間，浙江杭州西湖景區發生一宗離譜事件。據內媒《都市快報》報道，一名遊客竟在太子灣公園內，企圖偷走一隻國家二級保護動物「小鴛鴦」，幸被一位10年來守護西湖鴛鴦的熱心志願者（義工）陸建利及時發現並阻止，最終由警員到場處理。

「噠噠噠」求救聲被義工聽見

事發於5月4日早上11時許，被譽為「鴛鴦爸爸」的西湖鴛鴦保護志願者陸建利，當日在太子灣公園巡視時，突然聽到一陣急促的「噠噠噠」聲。憑藉多年的經驗，他立刻警覺到這是「小鴛鴦的緊急求救聲」。

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陸建利循聲找去，驚見一名遊客竟將一隻剛出窩的小鴛鴦藏在一個膠袋內，旁邊還有三名同行者。陸建利上前詢問，對方辯稱小鴛鴦是「買來」的，想帶回家飼養。

訛稱「鴨仔」企圖蒙混過關

陸建利深知鴛鴦是國家二級保護動物，私自捕捉屬違法行為，且人工飼養極易導致幼鳥死亡。他遂悄悄跟隨並拍下影片，其後在公園出入口尋求保安協助。

起初，保安人員對鴛鴦不熟悉，遊客更試圖狡辯，聲稱這是「鴨仔」，是在附近巴士站買來的。最終，陸建利報警求助，警員及景區工作人員到場後，確認袋中確實是剛出窩的新生鴛鴦。工作人員明確告知遊客，鴛鴦屬保護動物，不能私自帶走。

最終，該名遊客放棄了帶走鴛鴦的念頭。被救下的「小鴛鴦」已由工作人員妥善安置，並成功找到媽媽。

「鴛鴦爸爸」十年守護

陸建利自2017年起義務守護西湖鴛鴦，至今已是第十年，被當地人親切地稱為「鴛鴦爸爸」。他十年來全程跟蹤記錄西湖鴛鴦的繁殖與成長，截至2025年，已累計記錄了185窩、1476隻鴛鴦寶寶。

陸建利表示，西湖的一草一木、一鳥一獸都值得呵護，呼籲遊客遠距離觀賞野生動物，切勿投餵，更不能捕捉或傷害牠們。

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