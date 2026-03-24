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遊八達嶺長城興奮刻「張麗、蕊霞姐妹留念」」 缺德大媽遭行拘

即時中國
更新時間：15:45 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-24 HKT

有網民23日發片稱，兩名女子在北京八達嶺長城刻字留念，城牆磚上兩人名字清晰可見，引發爭議。目前，兩名涉事遊客已被行政拘留並處罰款。

視頻顯示，一名身穿白色上衣、紅色長褲的中年女子在八達嶺長城牆體上用力刻字，旁邊一名身穿彩色條紋上衣、黑色長褲的中年女子在使用手機拍攝，疑似在記錄同伴刻字的過程。事後長城城牆磚上，可以清晰看到「張麗、蕊霞姐妹留念」的字樣。

八達嶺長城遊客服務中心24日對內地極目新聞表示，此事當天已有其他遊客反饋，視頻中的兩名女子刻字的情況屬實，目前兩名涉事女子已經移交派出所處理。北京市公安局延慶分局表示，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》有關規定，延慶警方已對刻字人員依法作出行政拘留並處罰款。

此前，長城景區多次發生遊客刻字情況。今年3月2日，一名遊客在城牆磚上刻下「河南曹通」的字樣，被拍下視頻引發熱議。去年5月，長城檢票口的電子屏幕上，滾動播放5名遊客在長城刻劃的視頻，上述遊客均被公安局處以5日行政拘留，並處200元人民幣罰款。

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