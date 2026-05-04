天津音樂節｜舞台遇強風搖搖欲墜 演出急煞停觀眾慌忙走避｜有片

天津泡泡島音樂節昨日（5月3日）下午舉行期間，主舞台疑因不敵極端強風，發生嚴重傾斜及局部坍塌，事發時台上仍有藝人正在表演，情況極為驚險。主辦方需緊急中斷演出，並疏散現場觀眾。

事發於昨日下午，天津濱海新區正舉行一連三日的「泡泡島音樂與藝術節」。從現場觀眾拍攝的影片可見，音樂節的「BUZZ」主舞台在強風吹襲下，巨型屏幕及頂部裝置搖搖欲墜，部份結構更已坍塌，場面觸目驚心。

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當時，藝人張弛及李昂星仍在台上演出，工作人員見狀，立即透過廣播緊急疏散台下人群。張弛其後亦在社交平台發文，提醒在場人士「注意安全」。

演出中斷後移師副舞台

意外發生後，音樂節主辦單位在官方微博發文證實事件，稱因「瞬時極端強風」，為保障現場所有人員安全，決定將主舞台的演出，轉移至另一個名為「SOSO」的副舞台繼續進行。

主辦方表示，演出已於傍晚6時恢復。據公開資料，今次音樂節陣容鼎盛，包括陳粒、范曉萱、陳綺貞及吳建豪等多位知名藝人均有份參與。