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五一｜泰山橫風橫雨 遊客逼爆廁所過夜「集體受難」｜有片

即時中國
更新時間：11:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-04 HKT

內地「五一」黃金周再现旅遊亂象。綜合內地媒體報道，著名景點山東泰山在假期期間因突遇大風大雨，導致成千上萬名通宵登山等候日出的遊客無處容身，最終竟要湧入公共廁所避雨過夜，狹小的空間內人疊人，場面混亂狼狽，被形容為「難民營」。

兩萬遊客摸黑登山 遇風雨無處可避

據《極目新聞》報道，在「五一」假期，有多達兩萬名遊客選擇「夜爬」泰山，期望在山頂迎接日出。豈料，天公不作美，自5月2日凌晨起，山上風雨交加，氣溫急降。由於山上可供遮風擋雨的室內場所不足，加上遊客數量極為龐大，一場混亂的「避難潮」隨即上演。

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有遊客何女士形容，當時她途經一處公共廁所，赫然發現裡面已「住滿了人」，無論是洗手盤邊還是廁格內，都坐著、躺著避雨的遊客，地上完全沒有落腳之處，甚至「稍不留神還怕踩到腦袋」，情況極為誇張。連正常如廁，也需排隊長達半小時。

在廁所「淪陷」的同時，山上的商戶則抓緊商機。不少餐廳以每位60至100元不等的價格，提供「入店休息」服務，讓遊客伏在桌上小睡。而有酒店更將大堂劃為「臨時睡區」，遊客支付100元便可在地上睡一晚。

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泰山景區工作人員事後回應稱，假期人流量確實龐大，亦證實曾出現降雨天氣，但對於遊客湧入廁所避雨過夜的具體情況，則表示「暫不了解」，僅建議遊客出行前應留意天氣，並自備雨具。

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