習特會｜美財長：特朗普訪華無意再押後

儘管美國與伊朗的戰事仍在持續，美國總統特朗普訪華的決心似乎並未動搖。美國財長貝森特（Scott Bessent）近日在接受霍士新聞訪問時明確表示，總統無意再次推遲定於本月中旬的訪華行程，並預告屆時將就中國採購伊朗能源等議題，與國家主席習近平直接交鋒。

綜合外媒報道，美國總統特朗普的訪華行程，早前因應美伊戰事爆發，由原定的4月押後至本月14至15日。外界關注若屆時戰火未息，行程會否再度延期。

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對此，美國財長貝森特在訪問中給出明確答案，當被問及會否再度延期時，他斬釘截鐵地稱：「以我所知，他（特朗普）不會重新安排。」此番言論顯示，白宮方面期望是次「習特會」能夠如期舉行。

貝森特同時為即將到來的元首會晤設定了強硬基調。他批評伊朗是全球最大的恐怖主義支持國，並不點名地指責中國持續透過購買伊朗能源，為德黑蘭提供資金，無視美方勸阻。

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他強調，這個問題是美中之間持續討論的議題，並預計在今次「習特會」上，特朗普將會親自向中方提出。值得注意的是，雖然白宮已公布特朗普的訪華新日期，但中方至今仍未就此作出官方確認。

