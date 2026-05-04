Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

習特會｜美財長：特朗普訪華無意再押後

即時中國
更新時間：10:10 2026-05-04 HKT
發佈時間：10:08 2026-05-04 HKT

儘管美國與伊朗的戰事仍在持續，美國總統特朗普訪華的決心似乎並未動搖。美國財長貝森特（Scott Bessent）近日在接受霍士新聞訪問時明確表示，總統無意再次推遲定於本月中旬的訪華行程，並預告屆時將就中國採購伊朗能源等議題，與國家主席習近平直接交鋒。

綜合外媒報道，美國總統特朗普的訪華行程，早前因應美伊戰事爆發，由原定的4月押後至本月14至15日。外界關注若屆時戰火未息，行程會否再度延期。

相關新聞：特朗普訪華｜再有美軍機抵京疑運送先遣物資 至今共四架

對此，美國財長貝森特在訪問中給出明確答案，當被問及會否再度延期時，他斬釘截鐵地稱：「以我所知，他（特朗普）不會重新安排。」此番言論顯示，白宮方面期望是次「習特會」能夠如期舉行。

貝森特同時為即將到來的元首會晤設定了強硬基調。他批評伊朗是全球最大的恐怖主義支持國，並不點名地指責中國持續透過購買伊朗能源，為德黑蘭提供資金，無視美方勸阻。

相關新聞：中國觀察：中方密集表態 習特會確定三大議題

他強調，這個問題是美中之間持續討論的議題，並預計在今次「習特會」上，特朗普將會親自向中方提出。值得注意的是，雖然白宮已公布特朗普的訪華新日期，但中方至今仍未就此作出官方確認。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
突發
1小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
5小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
2小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
14小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
5小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
16小時前
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
影視圈
15小時前
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
影視圈
12小時前