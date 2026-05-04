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中國觀察：中方密集表態 習特會確定三大議題

即時中國
更新時間：09:03 2026-05-04 HKT
發佈時間：09:03 2026-05-04 HKT

美軍C-17運輸機5月1日降落北京，標誌本月中美元首會晤已基本敲定。此前的4月30日，中美外長、中美經貿牽頭人罕見同日通話，加上中國駐聯合國代表傅聰的公開表態，「習特會」三大核心議題——台灣、經貿、伊朗已清晰浮面。

台灣議題位列首位，是中方不可動搖的底線。外長王毅同美國國務卿魯比通話時，明確指出台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇。所調「抉擇」，可以理解為要求美方在峰會上明確反對「台獨」。

相關新聞：美軍C17運輸機5.1降落北京 疑為特朗普訪華前運輸物資｜有片

經貿仍是中美博弈的重點領域。副總理何立峰與美財長貝森特視頻通話時，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。在中國外交語境中，「嚴正關切」是中等偏強的正式表態，介乎於「密切關注」和「嚴正交涉」之間，語氣不輕。

事實上，中國同特朗普2.0政府舉行了六輪經貿談判，雙方仍存不少分歧，包括美方持續以301調查及新增關稅施壓，在半導體、AI等領域加碼出口管制等等，相信經貿仍會是「習特會」的焦點，但具體操作將由中美經貿高層繼續協商。

相關新聞：特朗普訪華｜傅聰：霍爾木茲海峽若持續關閉 將成中美會談重要議題

最後是伊朗議題，其關乎全球能源安全。5月1日，中國正式接任聯合國安理會輪值主席，中國駐聯合國代表傅聰在記者會上，再次呼籲美伊停火、恢復談判，盡快開放霍爾木茲海峽。傅聰表示，如果當特朗普總統本月訪問中國時，霍爾木茲海峽仍然關閉，這個問題必將成為中美峰會的重要議題，顯示出中方對問題的高度重視。

據了解，特朗普此次訪華只有36小時，雖然全球關注，但其象徵性意義大於實質，相信難以在台灣、經貿、伊朗三大議題上達成突破性共識。此行更偏向高層溝通，釋放穩定中美關係的信號，具體爭議仍留給後續層級談判慢慢磨合。

紀曉華

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