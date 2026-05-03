湖南漢玩划艇機安全扣斷撻癱 健身室「密碼丟失」拒交CCTV

湖南有60歲男子在健身室玩划艇機時，疑安全扣突然斷裂令他彈飛傷頸，目前下肢癱瘓，大小便失禁，醫生指有九成機會不能康復。涉事健身室至今以「密碼丟失、硬盤損壞」等理由，拒交出事發時的CCTV，警方已介入事件。

醫生指九成機會終身癱瘓

湖南懷化邱女士，丈夫陳方友4月9日到已光顧2年的經濟開發區菲特斯健身俱樂部（電力外灘店）玩划艇機，期間疑安全扣斷裂，導致丈夫彈飛，落地時後腦著地受傷。

陳先生玩划艇機時安全扣斷裂彈飛，後腦著地至今癱瘓。抖音＠奶粉姐

健身室負責人認為事故並非店方負全責。

陳先生玩划艇機時安全扣斷裂彈飛，後腦著地至今癱瘓。抖音＠奶粉姐

陳先生玩划艇機時安全扣斷裂彈飛，後腦著地至今癱瘓。抖音＠奶粉姐

陳方友被送院急救，歷經9小時手術後轉入ICU，診斷為6-7頸椎骨折脫位、頸髓挫傷，雖生命體徵平穩，但大小便失禁，雙下肢仍處於癱瘓狀態。醫師告知邱女士，傷者後續一直坐輪椅的可能性高達90%。

事發後，邱女士向涉事健身室索取事發時的閉路電視，店方卻不斷以「需老總授權」、「密碼錯誤」、「監控硬盤損壞」等推脫，拒不提供。

她指，丈夫入院至今醫藥費已逾8萬元人民幣，但健身室只支付了2.5萬元醫療費與5天護工費1200元。邱女士質疑，健身室未買場地保險，擔心丈夫會因無錢停藥。



相關新聞：台網紅「館長」︱旗下健身室疑爆職場性騷擾 店長叫女教練「獻出X魚」

邱女士提供的聊天紀錄顯示，健身房負責人曾表示，作為場地經營者確有責任，已第一時間陪同傷者前往醫院，但事發當天已去健身室現場做了器械評估，器械本身沒有問題，「這件事不是我佔100%責任，我的責任只佔一部分」。

律師指健身室涉妨礙舉證

懷化市公安局鶴城分局政工部門工作人員表示，已接到警情，會依法依規處理。邱女士表示，4月30日她接到自稱轄區派出所所長的電話，告知其該事件不屬於案件，但若需要幫助，會向相關部門反映、介入處理。

九派新聞報道，北京市中聞(西安)律師事務所譚敏濤分析，若因鎖扣磨損導致崩斷受傷，明確指向是健身器材維護不當，健身室應承擔全部責任。監控由健身房掌控，無法提供構成舉證妨礙，結合其他證據可推定健身房存在過錯。家屬可向法院對涉事健身房申請「先予執行」醫藥費，同時可舉報其涉消費欺詐等，要求行政處罰並調解賠償。家屬還可依法主張多項賠償。本案屬民事侵權糾紛，警方應協助固定現場照片等證據，必要時可協助調查。