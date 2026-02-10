台網紅「館長」︱旗下健身室疑爆職場性騷擾 店長叫女教練「獻出X魚」

台灣曾到大陸訪問引起話題的網紅「館長」（陳之漢），其經營的「成吉思汗健身俱樂部」傳出疑似集體性騷擾醜聞，有女教練指因對已婚店長拒愛，被集體騷擾及收到「給他X好了」、「獻上妳的X魚吧！」等性訊息，情緒受困曾試圖輕生。

長期受壓驚恐症多次發作

據台媒《鏡週刊》報道，聲稱遭性騷擾的女教練，於「成吉思汗健身俱樂部」的三重館、蘆洲館任職，被已婚店長以關懷之名頻繁親近，女教練拒愛後，店長除在工作上不斷刁難外，還常發「給他X好了，當回報」、「跟他在一起，去X他」、「獻上妳的X魚吧！」等露骨性字眼的訊息。

台灣網紅「館長」經營的健身房爆出疑似職場性欺凌醜聞。示意圖。成吉思汗健身俱樂部蘆洲創始館FB

之後，店長更要求她在休假日到班，強調新人不能休假，還向會員們表示「她身體素質很差，只配當花瓶！」，導致會員對她失去信任，業績很差，店長甚至在深夜來電「指導課程」，讓她長期睡眠不足使她身心狀況急遽惡化。



當事人稱，在長期高壓與精神折磨下，驚恐症多次發生送醫，又曾一度輕生，直至近日在友人鼓勵下，才有勇氣揭發事件。

三立新聞報道指，成吉思汗健身俱樂部的員工表示，不便回應事件，待勞工局有處理時，公司將再討論。

新北市勞工局表示，勞工局目前沒有當事人的申訴資訊，若後續有接獲申訴，將立即啟動調查程序，向雙方了解事件始末釐清案情。