台網紅「館長」被起訴　直播曾言：斬賴清德狗頭

台灣網紅「館長」（本名陳之漢）因在直播時說要斬首賴清德，被檢方調查。新北地檢署周五偵結此案，將以兩項恐嚇罪對館長提出起訴。對此，館長今下午在Facebook表示，「果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。

陳之漢去年10月5日直播時，除發表暗示支持武力犯台言論，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國大陸「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，去年遭台灣刑事局約談到案後，移送新北地檢署復訊，並以15萬元新台幣（約36,992元港幣）交保。

相關新聞：台網紅「館長」直播喊斬「賴清德狗頭」 或犯煽惑罪官方蒐證

相關新聞：館長遭毀滅式爆料 傳逼員工上館嫂

檢方稱，星期五偵結此案，將以恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴陳之漢。

檢方認為，陳之漢以「把賴清德的『狗頭』斬下來」極具貶抑的用詞陳述恐嚇言論，明顯出於恐嚇犯意。

檢方指出，陳之漢先是對網民武統言論表示贊同及歡迎之意，再將新聞報道所使用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸為將賴清德頭顱砍下的具體犯罪行為。檢方認為，相關言論已明顯逸脫一般社會對「武統」、「斬首行動」的政治或軍事討論範圍，而是轉化為直接指向特定個人生命安全的恐嚇內容，難認仍屬言論自由保障範疇。

檢方表示，陳之漢明知自己是知名網紅，其言論有相當程度的渲染力，卻仍發布引起公眾恐慌的言論，因此以上述兩項罪名起訴他。

對此，館長下午在Facebook發文表示，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。而該篇貼文曝光不到1小時的時間，已湧入破千則留言討論。