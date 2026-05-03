女性黑客松︱科技界長期性別失衡 致「她經濟」產品缺失

發起本次黑客松的團隊She Nicest「她構未來」，由一群Z世代年輕女生組成。成員「栗子」對《星島》談起辦賽初心，源於科技業界長期存在的性別失衡與偏見。

栗子回憶曾有團隊成員參加中國最大的黑客松比賽Adventure X，發現選手男女比例直逼4:1，不少優秀女性開發者常淪為團隊輔助角色。以男性為主導的投資圈更普遍認為，開發女性產品等同於「做公益」。

「我們不希望女性黑客松被當作公益，我們希望她們能在商業世界里跑通。因為只有這樣，才能擴大影響力，長期運轉下去」，栗子表示，團隊相信「她經濟」市場早已成熟，女性視角科技產品從來不缺商業價值，缺的是平台與機會。

立志辦「世一」女性黑客松

諮詢公司埃森哲數據顯示，中國20歲至60歲女性消費者規模近4億人，年度消費開支高達10萬億元人民幣。天貓2023年《消費電子行業經營趨勢白皮書》亦指出，消費類電子產品的女性消費者佔比接近6成，高於男性消費者。

截至目前，She Nicest已經先後在上海、北京、杭州舉辦2場女性黑客松比賽，累計3000多人參與，產出200多個項目，她們的目標是舉辦「世界最大的女性黑客松」。