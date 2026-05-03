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全國首支機械人交警中隊5．1杭州上崗

即時中國
更新時間：08:35 2026-05-03 HKT
發佈時間：08:35 2026-05-03 HKT

五一假期首日，全國首支交通管理機械人中隊，在浙江杭州正式上崗執勤。這支由15台機械人組成的隊伍主要承擔非機動車和行人違法勸導、交通指揮和遊客問路指引等任務，旨在提升交通秩序管理效能。

每日持續執勤8至9小時

西湖景區假日人流密集，遊客查詢路線需求較多。民眾只需走近交管機械人，點擊機身互動屏的「我要說話」鍵即可向其提問，搭載語音大模型的機械人會快速識別訴求，結合即時路況與地理位置，以圖文形式為遊客規劃路線。

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全國首支交通管理機械人中隊，在浙江杭州正式執勤。澎湃新聞
全國首支交通管理機械人中隊，在浙江杭州正式執勤。澎湃新聞
全國首支交通管理機械人中隊，在浙江杭州正式執勤。澎湃新聞
全國首支交通管理機械人中隊，在浙江杭州正式執勤。澎湃新聞
全國首支交通管理機械人中隊，在浙江杭州正式執勤。澎湃新聞
全國首支交通管理機械人中隊，在浙江杭州正式執勤。澎湃新聞

杭州交警部門介紹，15台機械人被投放在各個城區重點路口，全面覆蓋西湖景區、湖濱商圈、城市主幹道等核心地段。

此前，這支隊伍已先後參與了3月西湖半程馬拉松、4月杭州女子半程馬拉松賽事中的交通保障，累積充足實戰經驗。

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據悉引入這支隊伍主要是為解放警力。機械人可全天候運作，每日持續執勤8至9小時，承接大量重複性、基礎性工作，這可令傳統交警專注處理交通意外、嚴重違法執法、安全隱患排查等突發工作，優化整體執勤配置。

 

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