AI覺醒？運動會表演突失控 機械人「熊抱」女學生惹虛驚｜有片

陝西一所高等院校日前舉行運動會期間，發生一宗涉及人工智能的罕見意外。一部原本正在參與舞蹈表演的機械人，突然失控轉身抱住旁邊一名女學生，引起現場一陣騷動。相關影片在網上廣泛流傳，有網民戲稱機械人是否已具備「獨立意識」。校方及後回應，指事件源於機械故障，並非預先安排的環節。

疑因信號干擾

據內媒《上游新聞》報道，事發於本周四（23日），地點為位於陝西的西安歐亞學院。在該校的運動會學生表演環節中，一部與學生社團合作演出的機械人，在舞蹈過程中突然轉向，並抱住身旁的一名女學生。現場工作人員見狀，迅速上前將機械人拉開，幸而該名女生並未受傷。

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校方一名工作人員透露，是次「人機共舞」的表演，是校方為豐富學生活動、創新社團文化的一次嘗試。他證實該名女生安然無恙，但事後表示不願接受媒體採訪。對於機械人此舉是否為程式設定，該工作人員明確否認，並解釋：「當時我們了解的情況是機械人自己搞錯了」，他確認這意味著出現了程式故障。

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據悉，該表演機械人由一間校友企業贊助使用，表演結束後已歸還。校方事後曾向該公司查詢事故原因，公司方面解釋稱，由於「演出現場無人機太多，導致信號干擾，機械人運行異常」，從而引發此次意外，並非事先安排。

重慶師範大學智能與認知實驗室副主任高桓分析指，從現有資訊判斷，事件可能屬於機械人運動控制異常、動作執行偏差或現場安全措施不足所致，不應過度解讀為「機械人有獨立意識」。他認為，業界真正應該關注的問題是：「為何機械人在出現異常動作後，仍能實際接觸到真人？」

高桓進一步解釋，機械人的舞台表演通常依賴預設的動作劇本運行，若出現定位誤差、姿態識別偏差、或真人演員站位與預設軌跡不符等情況，均可能引發非預期的接觸。他強調，在人機互動的開放場景中，機械人應被視為具備機械運動風險的智能設備，而非普通道具。活動組織方、承辦方及設備供應商，應事先完成全面的風險評估，包括設置安全距離、建立緊急停止機制及制定異常情況處置預案。