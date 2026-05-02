特朗普訪華｜傅聰：霍爾木茲海峽若持續關閉 將成中美會談重要議題

中國本月（5月）起正式擔任聯合國安理會輪值主席。中國常駐聯合國代表傅聰在記者會上表示，當前最迫切的任務是確保伊朗與美國能夠維持停火，並本著誠意重返談判桌，為重新開放霍爾木茲海峽奠定基礎。

重申中美關係非零和博弈

綜合內地傳媒報道，傅聰在紐約聯合國總部舉行的記者會上指出，霍爾木茲海峽的緊張局勢已對全球能源市場及世界經濟構成影響，應盡快恢復全面通航。他強調，伊朗需要取消對海峽航行的限制，而美國則需解除其海上封鎖。

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傅聰特別提到，假若在美國總統特朗普本月稍後訪問中國之時，霍爾木茲海峽的航運仍未恢復，此問題必然會成為兩國元首雙邊會談中的一項重要議題。

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在談及中美關係時，傅聰重申，世界之大，足以同時容納中美兩國共同發展，雙邊關係不必是「零和博弈」。

他指出，中美兩國保持穩定、健康及可持續的關係，不僅符合兩國及兩國人民的根本利益，甚至可以說符合全世界人民的利益。他相信，只要雙方能夠相互尊重，並堅持和平共處、合作共贏的原則，雙邊關係就能夠蓬勃發展。