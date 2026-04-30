王毅同魯比奧通話 強調台灣問題是中美關係最大風險點

中國外長王毅4月30日同美國國務卿魯比奧通電話，強調台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點，並稱美國應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間。

央視新聞報道，王毅星期四30日同魯比奧通電話。王毅表示，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。在國家主席習近平和美國總統特朗普戰略引領下，中美關係總體保持了穩定。這符合兩國人民根本利益，也符合國際社會普遍期待。

王毅促美國信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間。美聯社

中國外長王毅4月30日同美國國務卿魯比奧（圖）通電話，強調台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美聯社

王毅說，雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關系，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

王毅同時強調，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。他稱，美國應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力。

據報道，雙方還就中東局勢等交換了意見。