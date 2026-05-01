「五一」假期首日 全國跨域流動3.4億人次同比增3.4%
更新時間：22:30 2026-05-01 HKT
發佈時間：22:30 2026-05-01 HKT
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「五一」小長假首日，全國跨區域流動達3.4億人次，同比增長3.4%。
據《人民日報》報道，交通運輸部預計2026年5月1日，全社會跨區域人員流動量34410.0萬人次，環比增長55.9%，同比增長3.4%。其中：
鐵路客運量2480萬人次，環比增長25.3%，同比增長7.3%。
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公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）31524萬人次，環比增長59.5%，同比增長3.2%。其中，公路營業性客運量4069萬人次，環比增長12.4%，同比增長3.1%；高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量27455萬人次，環比增長70.0%，同比增長3.2%。
水路客運量173.0萬人次，環比增長97.0%，同比增長4.9%。
民航客運量233.0萬人次，環比下降2.1%，同比下降0.7%。
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