勞動節｜五一泰山逼爆兩萬人 爭睹日出與國旗同框
更新時間：10:49 2026-05-01 HKT
發佈時間：10:47 2026-05-01 HKT
發佈時間：10:47 2026-05-01 HKT
今日（5月1日）為內地勞動節假期，凌晨時分，逾兩萬名來自全國各地的遊客冒著寒意，齊集泰山之巔，共同見證一場壯麗的日出升旗儀式。當五星紅旗在晨光中緩緩升起，與壯闊的雲海日出同框，現場遊客情緒高昂，齊聲高呼「中華泰山，國泰民安」，場面震撼。
萬人凌晨守候齊聲祝願「國泰民安」
綜合內媒《泰山晚報》及《極目新聞》報道，今日凌晨五時許，天色漸露魚肚白，泰山迎來了五月的第一道晨光。第一縷陽光穿透雲層，將山巔與雲海染成一片金紅色，景色美不勝收。在最佳觀景位置的日觀峰平台，早已擠滿了前來觀賞的遊客。
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清晨5時30分，升旗儀式準時舉行。在莊嚴的氣氛中，五星紅旗於朝陽中冉冉升起，原本喧鬧的現場瞬間變得肅穆。在場的景區公安、消防救援人員及遊客們紛紛行注目禮，並舉起手機記錄下這難得的時刻。
據現場一名工作人員透露，泰山山頂的升旗儀式並非每日舉行，僅在節假日等重要時間節點方會進行，因此今日的場面尤為珍貴。
儀式結束後，激動的遊客們揮舞雙手，共同高呼「中華泰山，國泰民安！」，嘹亮的口號響徹山谷，為國為民祈福。整個清晨，泰山之巔彷彿被一片壯麗的「中國紅」所覆蓋，洋溢著濃厚的家國情懷與節日氣氛。
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