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五一坐地起價？ 杭州民宿奇招盡出 嚇客「好多蛇」逼退訂

即時中國
更新時間：13:23 2026-05-01 HKT
發佈時間：13:22 2026-05-01 HKT

內地「五一」黃金周期間，旅遊業亂象再生。浙江杭州淳安縣一間民宿，近日被揭發為迫使已預訂的顧客取消訂單，竟以「酒店蛇很多」作為荒誕理由，事件引發網民熱議。當地官方今日（5月1日）通報，已對涉事民宿立案調查，並已透過政府資金池，向消費者雙倍賠償訂單價款。

民宿涉違法官方立案調查

綜合內地媒體報道，事件於4月30日在網絡曝光，有網民指控淳安縣一間民宿，以「蛇蹤處處」等不實理由，強制要求已成功預訂的顧客退單，疑為在假日期間「坐地起價」，將房間以更高價格轉租。

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事件引起千島湖旅遊局高度重視，並迅速成立工作組到場核查。據淳安縣市場監督管理局現場調查後指出，該民宿拒絕消費者正常入住的行為，已涉嫌違法違規，當局將立案調查。

政府資金池先行賠付雙倍返還

為保障消費者權益，當局已主動聯絡受影響的顧客。依據《淳安縣星級旅遊飯店消費糾紛賠償指引》中「酒店違約取消客人預訂的客房，客人可要求酒店雙倍返還訂單價款」的規定，已透過政府設立的資金池，先行向該顧客完成賠付。

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