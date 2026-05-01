Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：選拔敢打硬仗幹部 決不重用老好人

即時中國
更新時間：09:26 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:25 2026-05-01 HKT

今年是中國共產黨成立105周年和「十五五」開局之年，中共全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，並為明年二十一大換屆預熱。新一期北京《求是》雜誌首度刊登中共總書記習近平1月20日在省部級學習四中精神專題研討班上的講話原文，訊息量巨大。

何謂正確政績觀，習近平總結為「從實際出發、按規律辦事」，科學決策、實幹苦幹、造福人民。錯誤政績觀則是從個人或小團體利益出發，心浮氣躁、急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹，搞「形象工程」、「政績工程」，留下包袱和隱患，引起民眾強烈不滿。

相關新聞：《星島》專訪︱全國人大代表陳仲尼談港版五年規劃 港滬「雙引擎」共築金融強國

習近平強調，「面對外部打壓遏制，面對經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，面對各種歪風邪氣，全黨同志特別是領導幹部要挺身而出、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭」。

各級黨組織要「着力培養選拔敢打硬仗、善打勝仗的優秀幹部。對那些遇到矛盾就繞道、碰到難題就低頭、見到風險就縮身、關鍵時刻不亮劍的幹部，在是非曲直面前模棱兩可、當老好人的幹部，決不能重用。」

相關新聞：習近平南下上海 要求加強基礎研究 打牢科技強國建設根基

除了提及用人標準外，講話還觸及各地正在編制的五年規劃，「規劃科學是最大的效益，規劃失誤是最大的浪費，規劃折騰是最大的忌諱。科學編制規劃，務必貫徹定位準確、邊界清晰、功能互補、統一銜接的要求，堅持科學決策、民主決策、依法決策。」

地方五年規劃 堅持科學民主決策

習近平說，地方規劃要與國家規劃銜接好，同時因地因事制宜，「確保定了就做得到、能落地見效」。他批評有的地方和部門在規劃編制中存在脫離實際、盲目跟風，層層加碼、急躁冒進，粗製濫造等問題。

目前，香港政府及社會各界也正就制訂首個港版五年規劃做準備，習近平這篇講話已把編制規劃的原則方針說得相當具體。

紀曉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
14小時前
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
1小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
4小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
23小時前
五一黃金周｜收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
五一黃金周｜市民收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
突發
14小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
2小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
2026-04-30 10:00 HKT
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
2026-04-30 09:00 HKT