中國觀察：選拔敢打硬仗幹部 決不重用老好人

今年是中國共產黨成立105周年和「十五五」開局之年，中共全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，並為明年二十一大換屆預熱。新一期北京《求是》雜誌首度刊登中共總書記習近平1月20日在省部級學習四中精神專題研討班上的講話原文，訊息量巨大。

何謂正確政績觀，習近平總結為「從實際出發、按規律辦事」，科學決策、實幹苦幹、造福人民。錯誤政績觀則是從個人或小團體利益出發，心浮氣躁、急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹，搞「形象工程」、「政績工程」，留下包袱和隱患，引起民眾強烈不滿。

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習近平強調，「面對外部打壓遏制，面對經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，面對各種歪風邪氣，全黨同志特別是領導幹部要挺身而出、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭」。

各級黨組織要「着力培養選拔敢打硬仗、善打勝仗的優秀幹部。對那些遇到矛盾就繞道、碰到難題就低頭、見到風險就縮身、關鍵時刻不亮劍的幹部，在是非曲直面前模棱兩可、當老好人的幹部，決不能重用。」

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除了提及用人標準外，講話還觸及各地正在編制的五年規劃，「規劃科學是最大的效益，規劃失誤是最大的浪費，規劃折騰是最大的忌諱。科學編制規劃，務必貫徹定位準確、邊界清晰、功能互補、統一銜接的要求，堅持科學決策、民主決策、依法決策。」

地方五年規劃 堅持科學民主決策

習近平說，地方規劃要與國家規劃銜接好，同時因地因事制宜，「確保定了就做得到、能落地見效」。他批評有的地方和部門在規劃編制中存在脫離實際、盲目跟風，層層加碼、急躁冒進，粗製濫造等問題。

目前，香港政府及社會各界也正就制訂首個港版五年規劃做準備，習近平這篇講話已把編制規劃的原則方針說得相當具體。

紀曉華