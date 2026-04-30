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習近平南下上海 要求加強基礎研究 打牢科技強國建設根基

即時中國
更新時間：14:57 2026-04-30 HKT
發佈時間：14:57 2026-04-30 HKT

5.1假期前夕，國家主席習近平南下上海，今日（30日）出席加強基礎研究座談會並發表重要講話。他強調，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關。要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，提升我國原始創新能力，打牢科技強國建設根基。

新華社報道，中共政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席座談會，中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥主持座談會。科技部部長陰和俊、教育部部長懷進鵬、中國科學院院長侯建國、上海市委書記陳吉寧、北京大學數學科學學院院長劉若川、中國科學院深圳先進技術研究院院長劉陳立、浦江實驗室教授喬宇、西部超導材料科技股份有限公司首席科學家張平祥先後發言。

習近平發表講話指出，當前，新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球科技競爭更加聚焦基礎前沿領域，原創性顛覆性創新的重要性日益凸顯。我們要抓住機遇、應對挑戰，切實把基礎研究工作擺上重要日程，持續抓下去，不斷抓出新成效。

習近平強調，要進一步明確基礎研究的主攻方向和重點領域。強化國家科研機構、高水平研究型大學等引領作用，鼓勵和規範發展新型研發機構，推動企業主導的產學研用深度融合，打通基礎研究、應用開發、成果轉化的創新鏈條。

習近平指出，要一體推進教育科技人才發展，全方位做好培養、引進、使用工作，壯大基礎研究人才隊伍。遵循人才成長規律，提高教育質量，源源不斷培養基礎研究後備力量。優化科教協同育人機制，注重在科研一線發現和培養人才。堅持任務牽引、以老帶新，大力扶持青年人才。弘揚科學家精神，加強科普宣傳，讓投身基礎研究成為更多青少年的人生追求。

習近平同時指出，要主動融入全球創新網絡，深化基礎研究國際交流合作，聯合開展氣候變化、能源環境、生命健康等重大科學問題攻關，積極參與全球科技治理。

 

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