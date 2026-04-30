全紅嬋︱上半年停賽調整傷病 將專注學業
更新時間：16:50 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:50 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:50 2026-04-30 HKT
廣東省二沙體育訓練中心30日發文，指奧運跳水金牌選手全紅嬋仍處於傷病調整期，暫不具備參賽的條件，將多專注於學業，缺席上半年各項比賽，包括即將舉行的2026年全國跳水冠軍賽。
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全紅嬋3月底剛過19歲生日，接受專訪時透露長期受體重傷患困擾，又透露遭網民語暴，在鏡頭前落淚求公眾口下留情，即使網暴也衝著她個人，不要傷害自己家人及朋友。全紅嬋又承認受上述壓力，曾想過退役，目前只想好好休息。二沙體育訓練中心之後就全紅嬋遭網暴報警。
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