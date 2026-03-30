全紅嬋︱受訪爆2025年受體重困擾 情緒失控：希望大家不要再罵我︱有片

全紅嬋在2022年，以年僅15歲之齡，於跳水世界盃（柏林站）女子雙人10米台比賽中與陳芋汐搭檔奪冠，獲得職業生涯首個世界冠軍，之後取得無數錦標，成為當代跳水天后。但隨著而來公眾對全紅嬋的關注，其私人生活、家庭，甚至甚體重都成為其焦點。近日，全紅嬋接受內地雜誌《人物》專訪，其間講述自己所承受的壓力，不禁情緒崩潰。

相關新聞：全紅嬋新造型成熱搜 網民讚：少女味外溢

自巴黎奧運後，全紅嬋的體重成為傳媒及公眾的話題。訪問中，全紅嬋亦坦言，過去的2025年，最困擾自己的正是體重。盡管她為了減肥重每天只吃一頓，身體感到非常肚餓，體重卻仍然「高居不下」。

全紅嬋又指，外界的聲音也不曾停止。在很長一段時間內，自己不敢穿喜歡的裙子和短褲，索性把四肢藏在長袖長褲裡。除了不敢上磅，也害怕面對鏡頭，連照鏡子的時候都會對自己的身材產生抗拒和不滿。



對於被主持人問及自己的壓力，全紅嬋與朋友交往時，有人會希望不要被拍到，亦因為與自己相處時被罵，全紅嬋在訪問中，希望外界不要再罵她、家友和朋友。

相關新聞：全紅嬋︱首次直播收入¥4.4萬全捐 賽場照留「#下次見」嬋迷亢奮

對於自己的童年，全紅嬋說小時候的自己屬於天不怕地不怕的類型，騎大人的自行車摔暈了還敢繼續騎車出去玩。全紅嬋懷念快樂童年時光，但也明白自己沒法再回到過去，「變化太大了，就很想回家，但是在家又很想逃離。