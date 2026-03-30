全紅嬋︱受訪爆2025年受體重困擾 情緒失控：希望大家不要再罵我︱有片
更新時間：15:15 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-30 HKT
全紅嬋在2022年，以年僅15歲之齡，於跳水世界盃（柏林站）女子雙人10米台比賽中與陳芋汐搭檔奪冠，獲得職業生涯首個世界冠軍，之後取得無數錦標，成為當代跳水天后。但隨著而來公眾對全紅嬋的關注，其私人生活、家庭，甚至甚體重都成為其焦點。近日，全紅嬋接受內地雜誌《人物》專訪，其間講述自己所承受的壓力，不禁情緒崩潰。
相關新聞：全紅嬋新造型成熱搜 網民讚：少女味外溢
自巴黎奧運後，全紅嬋的體重成為傳媒及公眾的話題。訪問中，全紅嬋亦坦言，過去的2025年，最困擾自己的正是體重。盡管她為了減肥重每天只吃一頓，身體感到非常肚餓，體重卻仍然「高居不下」。
全紅嬋又指，外界的聲音也不曾停止。在很長一段時間內，自己不敢穿喜歡的裙子和短褲，索性把四肢藏在長袖長褲裡。除了不敢上磅，也害怕面對鏡頭，連照鏡子的時候都會對自己的身材產生抗拒和不滿。
對於被主持人問及自己的壓力，全紅嬋與朋友交往時，有人會希望不要被拍到，亦因為與自己相處時被罵，全紅嬋在訪問中，希望外界不要再罵她、家友和朋友。
相關新聞：全紅嬋︱首次直播收入¥4.4萬全捐 賽場照留「#下次見」嬋迷亢奮
對於自己的童年，全紅嬋說小時候的自己屬於天不怕地不怕的類型，騎大人的自行車摔暈了還敢繼續騎車出去玩。全紅嬋懷念快樂童年時光，但也明白自己沒法再回到過去，「變化太大了，就很想回家，但是在家又很想逃離。
最Hit
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
2026-03-29 14:48 HKT
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
2026-03-29 11:00 HKT