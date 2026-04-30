內地主播「鬥狠」博打賞 13人被捕

浙江公安近日破獲一宗跨區域的低俗直播「鬥狠」案，拘捕13名涉案人員，並已將相關賬號封禁。

據央視新聞報道，案情指，浙江公安網安部門早前發現，有多名短片平台主播集中進行低俗、「鬥狠」式的PK直播。 經調查，一名趙姓網民等人為求「博眼球、賺流量、謀私利」，聯同本地及外省主播，在網上進行「鬥狠PK」活動。

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浙江公安網安部門成功破獲一起跨區域低俗直播「鬥狠」案，抓獲涉案人員13名，相關賬號均被封禁。

據悉，涉案主播不僅編造劇本，更在直播期間進行「頭磕紅牛」、「皮帶抽背」、「樹枝抽小腿」等自殘行為，以各種出格、獵奇的方式吸引觀眾「打賞」。 當局批評，該等行為嚴重污染網絡生態，造成惡劣的社會影響。

浙江公安網安部門隨即展開調查，並成功拘捕包括主要組織者在內的13名涉案人員。 目前，所有涉案人員已被依法行政拘留。

涉案主播直播期間進行「頭磕紅牛」、「皮帶抽背」、「樹枝抽小腿」等自殘行為。

內地網警提醒，網絡並非「法外之地」，呼籲主播應合法合規進行直播活動，切勿為博取流量而以身試法。 同時，平台方亦應加強對直播內容的審核，對違規賬號「零容忍」，而網民亦應自覺抵制低俗、暴力內容，共同維護良好的網絡空間。

