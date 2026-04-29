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潑「紅油」︱成都租賃糾紛 8漢掟火鍋湯底落泳池被捕

即時中國
更新時間：17:10 2026-04-29 HKT
發佈時間：17:10 2026-04-29 HKT

四川成都發生潑「紅油」事件。有泳池因租賃糾紛，遭人半夜投擲火鍋底料及醬油，污染池水。警方已拘捕涉案8人。

成都市公安局青羊區分局4月28日發佈警情通報，指4月27日7時01分，張某報警稱其經營的游泳池被人破壞。

經查，因該游泳池經營場地存在租賃糾紛，場地產權方劉某某指使楊某、李某等7人，於4月27日凌晨1時13分許，將火鍋底料、醬油等液態物投入承租方張某經營的游泳池內，導致池水污染，隨後逃離現場。經公安機關第一時間勘驗提取水樣，並送專業機構檢驗，水樣中未檢出有毒害物質。

目前，劉某某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌尋釁滋事罪已被依法採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。

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