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5月1日起北京禁飛禁售無人機 大疆今下架相關產品

即時中國
更新時間：16:13 2026-04-29 HKT
發佈時間：16:13 2026-04-29 HKT

北京全域禁飛禁售無人機新規即將於5月1日落地，行業龍頭大疆今日（29日）下午4時起將全面下架北京門店有關產品，線上電商平台無人機產品亦停止發往北京。

大疆國貿旗艦店工作人員告訴「界面新聞」，今日16時前，全北京僅該門店還有部分無人機產品短時在售，售價與官網同步，未有優惠。16時後，全北京門店將不再銷售大疆無人機產品。按照相關要求，北京地區所有無人機產品須在4月30日前清庫，線上平台也停止發貨。5月1日後，若用戶想要在線購買大疆無人機，需寄往外省市地址。

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關於售後方面，該工作人員稱，北京大疆門店不承擔維修職責，若有相應需求，需前往其他省市自助寄修或者在當地線下授權服務中心現場置換。

目前在電商平台上，部分大疆無人機在京東仍可正常下單，今日23:10前付款，預計4月30日送達北京；天貓平台上的大部分無人機產品則已均顯示「此商品不支持在當前地區（北京）銷售」。

天貓平台大疆官方旗艦店
天貓平台大疆官方旗艦店
DJI Mavic 3 Pro。大疆官方網站
DJI Mavic 3 Pro。大疆官方網站
DJI Mavic 4 Pro。大疆官方網站
DJI Mavic 4 Pro。大疆官方網站

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3月27日，北京市十六屆人大常委會通過《北京市無人駕駛航空器管理規定》，指自5月1日起，北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，所有室外飛行活動均需提出申請。規定明確，禁止非法生產、組裝、拼裝、改裝無人駕駛航空器或者破解其系統；不得向在北京市行政區域內的單位和個人銷售、出租無人駕駛航空器及其核心部件；禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域，現有無人駕駛航空器完成實名登記和資訊核實的，由所有者攜帶的除外。

北京市公安局有關負責人介紹，現有無人駕駛航空器所有者需在2026年4月30日前，按要求完成實名登記和啟動，自規定施行之日起3個月內應完成資訊核實，包括公安機關上門核實、自行前往派出所核實和電話核實3種途徑。

作為全球無人機市場的主導品牌，大疆產品覆蓋入門到專業全場景需求，在售機型包括DJI Mavic 4 Pro、DJI Air 3S、DJI Mini 5 Pro等系列，價格從1999元至13888元不等。

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