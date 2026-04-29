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參加「野味團」誤入緬甸被賣詐騙園 前解放軍牛糞抹身徒手爬牆逃亡

即時中國
更新時間：12:15 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:15 2026-04-29 HKT

海南三亞導遊楊雷近日向《新京報》媒體公開講述上月逃出緬甸電騙園區的可怕經歷。當時，他聲稱在泰緬邊境參加當地 「野味團」 時意外誤入緬甸境內，遭武裝人員控制後被販賣至緬甸三佛塔電詐園區。憑借從軍時練就的格鬥與野外生存技能，他翻牆逃脫、山林避險，最終在中國駐泰使館協助下安全回國。

「身價」14萬人民幣

30多歲的楊雷是海南三亞一名導遊，有過從軍經歷。3月6日，他在泰國準備帶團期間，獨自報名參加當地一個所謂「野味團」，計劃遊覽泰緬邊境風光。不料行程車輛偏離路線，意外駛入緬甸境內。剛越過邊境，多名攜帶槍械的當地武裝人員便突然出現，將楊雷及同行人員團團控制，當場沒收通訊設備，人身自由被完全限制。


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「當時腦子一片空白，知道闖了大禍。」楊雷回憶，被控制後，他們被輾轉帶往緬泰邊境偏僻地帶，隨後被 「蛇頭」以每人約14萬元人民幣的價格，販賣至緬甸三佛塔電詐園區。

該園區位於深山密林之中，四周被高牆、鐵絲網與監控設備包圍，外圍有武裝人員 24 小時巡邏，內部管控嚴苛、手段殘忍，是典型的跨境電信詐騙窩點。

進入園區後，楊雷因有從軍經歷、身手矯健，未被立刻安排參加詐騙培訓，反而被允許有限度使用手機，這為他後續逃亡提供了機會。他表面順從，暗中仔細觀察園區布局、巡邏規律與安保漏洞，默默規劃逃生路線。

徒手攀越6米高牆

3 月17日深夜，園區安保因深夜值守出現鬆懈。楊雷抓住轉瞬即逝的機會，避開巡邏崗哨，來到園區外圍圍牆處。這道圍牆高約 6 米，頂部布滿鋒利鐵絲網，常人難以逾越。但他憑借部隊訓練練就的攀爬與格鬥功底，徒手翻越高牆，成功逃出電詐園區控制範圍。

楊電逃出園區後，武裝人員很快發現並組織追捕，甚至放出追蹤犬搜山。為躲避搜捕，楊雷毅然鑽入原始深山，依靠從軍時掌握的野外生存技能辨別方向、尋找水源與食物。為掩蓋自身氣味、防止被追蹤犬發現，他情急之下在身上塗抹牛糞，借此規避搜捕。

在危機四伏的山林中，他晝伏夜出，躲避巡邏隊與搜捕犬，憑借頑強毅力持續跋涉約兩天兩夜。3 月 19 日，他成功穿越緬泰邊境山林，進入泰國境內。

抵達安全區域後，他在一位女大學生的幫助下，第一時間聯繫泰國警方與中國駐泰國大使館，在使館工作人員協助下辦理相關手續，最終安全返回國內。

回國已一個多月，楊雷仍時常從噩夢中驚醒。他坦言，此次遭遇讓他深刻體會到境外電騙園區的殘酷，也希望通過自身經歷警示所有人：境外旅遊務必嚴守邊界，切勿輕信非正規旅遊項目，更不要貿然前往邊境敏感區域。

針對近期多多中國公民被誘騙至泰緬邊境的事件，中國駐泰國大使館於 4 月24 日發布安全提醒：多名中國公民被不法分子以 「高薪招聘」、旅遊觀光等名義誘騙，經泰國前往泰緬邊境後被脅迫從事電信網絡詐騙，部分人員遭遇人身控制、暴力侵害與非法拘禁。

 

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