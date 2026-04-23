緬甸詐騙園區︱粵女大學生遊泰遭擄 家屬付¥20萬贖金仍被拖延

緬甸軍政府雖然迫於中國施壓，大力掃除KK園區等詐騙據點，然而犯罪集團僅轉移陣地，詐騙產業依舊猖獗。廣東一所大學的女學生，近日應「朋友」之邀前往泰國參加潑水節，豈料下機後即遭人控制，並被轉賣至緬甸的電信詐騙園區。其家人在支付折合逾20萬元人民幣的贖金後，對方仍以各種藉口拖延放人，目前女生家人已向內地警方報案。

綜合《揚子晚報》等內媒消息，被困的女生小陽（化名）為廣東某大學一年級學生。她經一位朋友邀請，於本月10日從廣州飛往泰國，並已預訂15日返程的機票。然而，當日下午她抵達泰國後，該名「朋友」並未出現，小陽隨即被一名陌生男子控制，並在兩日後被帶至鄰近邊境的緬甸三佛塔地區，疑被轉賣至電騙園區。

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廣東一女大學生「受邀」去泰國參加潑水節，被轉賣至緬甸電詐園區。

警方已立案。

女大學生與家人的對話。

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至本月13日凌晨，小陽的同學發現其行蹤異常，緊急聯絡其父親。小陽父親多番嘗試後終與控制其女兒的人員通話，對方自稱「好心哥哥」，聲稱已花費2.9萬U幣（一種與美元掛鈎的穩定幣）將小陽「買下」，要求其父支付3萬U幣作贖金，並威脅若不付款或報警，便會將小陽轉賣，甚至可能讓她遭受「輪姦」。

憂心忡忡的父親在籌集資金後，於13日下午按指示支付了贖金。對方收款後雖承諾放人，卻一再拖延。起初以「潑水節期間無法接應」為由推搪，其後又藉詞「道路封鎖」、「需辦理園區離職手續」等，至昨日（22日）再以「園區近期只進不出」為由拒絕。

目前，小陽雖尚能與家人保持手機聯絡，但其人身安全狀況不明，令家人極度擔憂。小陽家人已於本月14日報警，內地警方已正式立案調查。其就讀的大學亦已向廣東省公安廳及教育廳呈報事件，懇請相關部門介入協調，展開營救。