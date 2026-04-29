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安徽霸王茶姬被指含水銀 出爐調查結果令人意外

即時中國
更新時間：21:24 2026-04-29 HKT
發佈時間：08:47 2026-04-29 HKT

安徽宿州一名女子近日稱在連鎖店「霸王茶姬」飲品中喝出水銀，門店堅決否認稱「不可能有這種東西」，當事人報警並向市監局投訴。安徽宿州碭山縣聯合調查組今日（29日）發布情況通報，證實奶茶中異物為購買人投放，涉案人員已被公安機關控制。

通報稱，4月28日，針對網民反映「碭山萬達霸王茶姬奶茶中喝出水銀」問題，碭山縣立即成立由縣市場監管局、縣公安局等部門組成的聯合調查組展開調查。

經調查，涉事霸王茶姬門店的原材料、生產流程未發現異常。奶茶中異物為購買人投放，目前相關證據已固定並送檢，涉案人員已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。

內地荔枝新聞早前報道，安徽宿州女子王女士稱，其在奶茶品牌霸王茶姬碭山萬達廣場門店購買的飲品中，發現疑似水銀的液態金屬物質。王女士發布的圖片顯示，奶茶中夾雜有多顆銀色圓形小顆粒。她表示：「喝的時候感覺有小顆粒，但是嚼不爛，弄在手上才發現這一情況。門店開始不承認，讓我報警。」

事件發生後，涉事門店工作人員強調，製作流程中不可能出現水銀，「不可能有這種東西，我們也非常重視，正配合警方及市場監督管理局的檢查，一切以調查結果為準。」

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