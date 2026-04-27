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泰山MMA｜睇日出爭位爆衝突 多人混戰滾落岩壁繼續開拖｜有片

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更新時間：21:30 2026-04-27 HKT
發佈時間：21:30 2026-04-27 HKT

內地五一黃金周前夕，著名景點山東泰山已人頭湧湧，更爆發遊客衝突事件。據《百姓關注》、《極目新聞》等多家內地傳媒報道，上周六（25日）清晨約5時，在泰山景區觀日出的熱門地點「南天門」觀日處，有多名遊客為爭奪「靚位」爆發激烈衝突，場面混亂，有人更從石上滑落，遭多人圍毆。景區方面回應指，事件中無人受傷，已現場調解，並承諾將加派人手維持秩序。

網民斥有人強行搶位釀衝突

綜合網上流傳的影片及目擊者描述，事發地點位於一處陡峭的岩壁上，當時已擠滿等候日出的遊客。混亂始於一名男子試圖強行向上擠，隨即遭到上方遊客推搡，因此失足滑落。該男子在滾落過程中，拖拽身旁數人一同摔倒，並壓到下方的其他遊客。

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混亂並未因此平息，雙方起身后怒氣未消，繼續互相扭打。從影片可見，一名男子其後更被多人圍毆倒地，拳打腳踢，周圍不斷傳來其他遊客的勸阻聲，情況一度失控。

事件在網上引起極大迴響，不少網民慨嘆：「跨越千里追日出，最後只看到『素質翻車』。」 大部分評論均批評，在如此陡峭且擠迫的環境下強行搶佔位置，不僅暴露了個人文明素養的缺失，丟架丟到上泰山頂，更對自己及他人構成極大的安全威脅。

景區：將加強管理

泰安市公安局泰山景區分局工作人員其後回應內媒查詢時稱，「正在對此事展開調查。」

而泰山風景區的工作人員則向《極目新聞》表示，此次衝突事件涉事遊客均未受傷，現場矛盾已完成調解。該工作人員坦言，事發地點雖配有現場管理人員，但「當日遊客數量激增，高峰時段管控力度不足。」

景區承諾，後續將把相關情況向領導作專項匯報，並增派工作人員加強觀日處等重點區域的現場秩序維護與安全管理，及時勸阻遊客爭搶位置等危險及不文明行為，以保障遊客安全。

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