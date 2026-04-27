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山西爆重大刑案 警方懸賞5萬緝捕33歲駝背男

即時中國
更新時間：20:25 2026-04-27 HKT
發佈時間：20:24 2026-04-27 HKT

山西省晉城市澤州縣上周日（26日）發生一宗重大刑事案件。當地公安局今日（27日）發出協查通報，追緝一名33歲的李姓本地男子，並懸賞最高5萬元人民幣，呼籲公眾提供線索，協助破案。

逃跑時身穿黑外套 走路微駝背

澤州縣公安局在通報中指出，經調查後，認定一名叫李某的男子有重大作案嫌疑，案發後該名犯罪嫌疑人已經潛逃。

根據警方通報，在逃疑犯為33歲的李姓男子，漢族，澤州縣人。其身高約1.73米，中等身材，走路時有輕微駝背的特徵。

通報形容，疑犯逃跑時，「上身穿黑色連帽外套，內穿白色低領秋衣，下身穿深色褲子，黑色運動鞋。」

澤州縣公安局在通報中呼籲廣大群眾積極提供線索。警方承諾：「凡向公安機關舉報、協助公安機關抓獲犯罪嫌疑人的，公安機關將視情予以1至5萬元獎勵。」

警方同時強調，將會依法保護舉報人的個人信息及其安全。對於任何為犯罪嫌疑人提供場所、資金等以協助其逃避偵查的行為，當局將會依法追究其法律責任。

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